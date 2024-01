Cavalieri bellissimi "Vittoria per Riccardo"

CAVALIERI

71

PAGANICA

14

CAVALIERI UNION: Pesci, Nistri, Marioni, Pancini (46’ Marzucchi), Fondi, Magni (46’ Puglia), Renzoni (41’ Bencini), Reali, Zucconi, Dalla Porta (41’ Attucci), Ciampolini (46’Righini), Casciello, Pesucci (46’ Rudalli), Giovanchelli (46’ Scuccimarra), Sansone (46’ Sassi). All.: Chiesa

PAGANICA : Zugaro, Belsito (69’ Muzi), Del Zingaro (50’ Ostia), Soldati (41’ Feneziani), Fabiocchi (50’ Cortesi), Rotellini, Anitori, Giordani, Liberatore F., Paolini (59’ Galeota), Liberatore Alessandro (59’ Corridore), Turavani, Alibi (14’ Rosati) (60’ Avallone), Lattanzio, Liberatore Alessio. All.: Rotellini

Arbitro: Fabio Arnone (Firenze)

Marcatori: 8’ m. Reali (5 a 0), 15’ m. Dalla Porta tr. Magni (12 a 0), 23’ m. Sansone tr. Magni (19 a 0), 30’ m.Marioni tr. Magni (26 a 0), 35’ m. Zugaro tr. Rotellini (26 a 7), 37’ m. Pancini tr.Magni (33 a 7), m.Zucconi tr. Magni (40 a 7); 44’ m. Reali tr. Magni (47 a 7), 47’ m. Bencini (52 a 7), 50’ m. Nistri tr. Puglia (59 a 7), 64’ m. Reali tr. Puglia (66 a 7), m. Fondi (71 a 7), 77’ m. Anitori tr. Rotellini (71 a 14).

"Non c’era a mio avviso una prestazione migliore per poter omaggiare Riccardo. Una persona che ha dato tanto al club, al quale dedichiamo questa vittoria". E’ la dedica di coach Alberto Chiesa all’ex presidente Riccardo Conti, scomparso pochi giorni fa, dopo la rotonda vittoria dei Cavalieri. Il 71-14 imposto ieri alla Polisportiva Paganica, nel match valido per la decima giornata di campionato, rappresenta anche il modo migliore per iniziare il 2024. Una sfida, quella andata in scena al Chersoni di Iolo, mai di fatto in discussione. Come da pronostico, del resto: le mete di Reali (migliore in campo) Dalla Porta, Sansone, Marioni, Pancini e Zucconi avevano già consentito al gruppo di chiudere il primo tempo sul 40-7. Un punteggio incrementato ulteriormente nella ripresa, fra nuove mete e trasformazioni. Per capitan Puglia e compagni si tratta della nona vittoria stagionale, in dieci partite sin qui giocate: i Cavalieri restano secondi nel girone 3 di Serie A a quota 44 punti, con cinque lunghezze di ritardo sulla capolista Lazio e nove di margine sull’Avezzano attualmente terzo. E domenica prossima se la vedranno proprio con gli abruzzesi. Con l’obiettivo di sempre. "Riavviare al massimo il motore ad un mese dall’ultima partita giocata non era affatto scontato. Abbiamo continuato ad allenarci, ma sono soddisfatto anche per il cinismo che abbiamo mostrato – ha commentato Chiesa a proposito della prestazione di ieri – adesso ci prepareremo per la trasferta di Avezzano: troveremo una squadra attrezzata, rinforzatasi sul mercato. E contiamo di continuare su questa strada".

Giovanni Fiorentino