Cavalieri, ‘benzina verde’ dal vivaio: "In prima squadra spazio per i giovanissimi"

"In prima squadra stanno trovando sempre più spazio i giovanissimi: penso ai 2006 Cella e Tizzi, ai 2005 Giagnoni e Calizzano, a Quaranti che è un 2004. Ragazzi cresciuti nel settore giovanile e pronti a crescere ulteriormente: il nostro progetto resta più che mai valido". Francesco Fusi, direttore sportivo dei Cavalieri Union, ha ribadito l’importanza della "linea verde" e dell’autarchia per quanto riguarda il presente ed il futuro del club. Una società che ha sempre puntato sui giovani formatisi nel vivaio e che continuerà a farlo, a prescindere dal fatto che rispetto alle scorse stagioni il livello del campionato di Serie A sia aumentato vertiginosamente e "lanciare" i meno esperti contro avversari di grande spessore tecnico diventi in generale più complicato. Gli uomini di coach Alberto Chiesa sono ad ogni modo pronti per riprendere gli allenamenti, dopo la sconfitta di Verona dello scorso sabato. La prossima gara è stata fissata per il prossimo 2 marzo contro il Petrarca Padova "B" che all’andata riuscì ad espugnare il Chersoni in extremis, vanificando la rimonta avvincente di capitan Puglia e soci.

Proprio dal ricordo di quell’incontro i rugbisti pratesi dovranno trarre ulteriore carica motivazionale per fare risultato, perché il penultimo posto in classifica nel girone 1 con 17 punti (a due lunghezze dall’ottava posizione che garantisce la permanenza nel girone di merito anche per il prossimo anno, attualmente occupata dall’Avezzano) deve far scattare la molla per continuare a macinare risultati. Guardando allo scorso week-end, se per le due squadre "senior" non è stato un turno fortunato (la "cadetta", impegnata in Serie B, ha perso contro Gubbio per 20-37) le soddisfazioni sono arrivate dalle giovanili, che hanno centrato quattro vittorie in altrettanti confronti. La formazione "Titolo" (Aiello, Anedda, Bianchi, Civai, Conti, Coscarelli, Dabizzi, Donati, Franceschini, Giagnoni, Magni, Milano, Mukechu, Papucci, Picerno, Proietti, Ristic, Sarbu, Sestini, Tinti, Vigiani) ha affrontato la Lazio in trasferta, vincendo con un netto 33-17 che garantisce il terzo posto dietro a Experience L’Aquila e Rugby Parma. La regionale ha prevalso contro Firenze (10-5) centrando la terza vittoria in tre gare. Pollice alzato anche per le due U16: la formazione "Titolo" ha espugnato il campo dello Jesi con un 31-7 che lascia poco spazio a repliche e lo stesso ha fatto la "regionale" contro Florentia, alla luce del 52-12 finale. Se il presente sembra al momento creare qualche grattacapo in più del previsto alla prima squadra (perlomeno in termini di risultati) su queste basi il futuro appare se non altro decisamente incoraggiante.

Giovanni Fiorentino