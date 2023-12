Cavalieri, c’è la capolista: "Serve la gara perfetta"

"È innegabile che il Chersoni sia in grado di regalarci una grande spinta. Sono sicuro che gli appassionati di Prato e Sesto, ma anche quelli di tutto il rugby toscano, sapranno capire l’importanza delle partita". Coach Alberto Chiesa ha chiamato a raccolta i tifosi, in vista dell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A che si terrà alle 14,30 odierne a Iolo. E sarà con tutta probabilità il match più importante del turno di campionato, considerando tutti e tre i gironi: i Cavalieri Union se la vedranno con la Lazio, nello scontro al vertice del girone 3. "Inevitabilmente ci stiamo preparando molto bene sulla difesa. La Lazio è prima, ha vinto sempre realizzando almeno quattro mete ed è una squadra che possiede tutte le risorse per creare opportunità in ogni parte del campo. Per questo dovremo essere bravi ad alzare il livello degli impatti e ad essere vincenti nelle sfide uno contro uno – ha detto il tecnico livornese – finora non abbiamo ancora incontrato squadre così dure sul piano fisico, dovremo impegnarci a fondo per mettere la partita sui binari a noi più congeniali. Vogliamo sfidare a viso aperto una grande squadra".

Un confronto fra due formazioni che sinora non hanno mai perso, centrando sette vittorie su 7 incontri: Lazio 35 punti, Cavalieri 33 (il divario per i punti di bonus). "Forse un anno fa avremmo vissuto l’avvicinamento ad una partita di cartello come questa con molta più tensione. Adesso invece c’è più tranquillità – ha chiosato Chiesa - il gruppo è coeso e stiamo maturando molto sul lato mentale. Saremo in grado di offrire una prestazione di carattere".

Giovanni Fiorentino