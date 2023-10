Rugby, i Cavalieri calano il poker: battuto anche il Civitavecchia

Prato, 29 ottobre 2023 - “Un primo tempo equilibrato, poi siamo venuti fuori alla distanza. Siamo soddisfatti, volevamo chiudere al meglio questo primo ciclo di partite e ci siamo riusciti”. Il presidente dei Cavalieri Union ha così commentato il 47-24 imposto a domicilio al Civitavecchia. Un incontro valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/24, al termine del quale gli uomini di coach Alberto Chiesa hanno centrato la quarta vittoria in altrettante gare. Dopo una prima frazione che ha visto capitan Puglia e compagni rispondere ai colpi dei padroni di casa, il cambio di marcia si è concretizzato nella ripresa. Un poker di trionfi che permette ai “tuttineri” di restare a due lunghezze di distanza dalla capolista Lazio, in classifica: secondo posto nel girone 3 con 18 punti. Adesso il torneo prevede un turno di stop: i Cavalieri torneranno in campo il 12 novembre prossimo, ospitando il Napoli Afragola al Chersoni. E l'obiettivo sarà quello di centrare il quinto successo consecutivo.

CIVITAVECCHIA: Robazza, Castellucci, Vender, Vella, Santoro, Levantaci, Borgna, Duca, Asoli, Castelnuovo, Manuelli, Bollo, Moreno, Orchi, Nicita. A disp.:Cusimano, Centracchio, Carparelli, Fraticelli, Battaglini, Scotti, Dinatale, Olivieri. All.:Lo Guercio

CAVALIERI UNION:Castellana, Fondi, Marioni, Pancini, Fattori, Puglia, Renzoni, Morelli, Righini, Reali, Ciampolini, Casciello, Sassi, Scuccimarra, Rudalli. A disp.:Giovanchelli, Sansone, Pesucci, Mardegan, Dalla Porta, Attucci, Magni, Bencini. All.:Chiesa

Arbitro:Chirnoaga di Roma

Marcatori: 4' m. Moreno (tr. Levantaci)12 m. Righini (tr. Puglia) 24' m. Olivieri (tr. Levantaci) 26' m. Fondi (tr.Puglia) 36' m. Renzoni (tr. Puglia) 39' m. Moreno (tr. Levantaci) 45' c.p Levantaci, 53' m. Reali, 58' m. Fondi (tr.Puglia) 67' m. Fondi (tr. Magni) 77' m. Pesucci (tr. Magni)

G.F.