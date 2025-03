Cavalieri corsari a Padova. Cella mattatore: 4 mete

Petrarca 30 Cavalieri Union 36

PETRARCA: Benvenuti; Della Silvestra, Santinello (73’ st Giaccarello), Filippi (45’ st Stella), Ganzetti (66’ st Eterno); Ormson, Raccanello; Lucas, Goldin (59’ st Scappato), Tognon; Telandro (63’ st Bertuzzi), Bonfiglio, Baldo, Bavaresco, Fioriti.. All.:Maistri/Faggin.

CAVALIERI UNION: Puglia (60’ st Mardegan); Fondi, Marioni, Pancini (55’ st Nistri), Cella; Magni, Bencini (41’ st Renzoni); Facchini, Dalla Porta, Conigli (55’ Attucci); Ciampolini, Casciello (48’ st Castellana); Sassi (45’ st Dardi), Calizzano (48’ st Giovanchelli), Rudalli (60’ st Sansone). All.:Chiesa.

Arbitro: Chirnoaga (Roma). Assistenti: Ballerini (Verona), Galuppini (Mantova).

Marcatori: pt: 3’ m. Benvenuti tr. Ormson (7-0); 17’ m. Bavaresco tr. Ormson (14-0); 25’ m. Cella tr. Puglia (14-7); 29’ m. Goldin (19-7); 33’ m. Cella tr. Puglia (19-14); 36’ m. Lucas (24-14); st: 53’ m. Cella tr. Puglia (24-21); 62’ m. Ciampolini (24-26); 26’ cp Ormson (27-26); 28’ cp Magni (27-29); 30’ cp Ormson (30-29); 72’ m. Cella tr. Magni (30-36).

Serviva una vittoria, per mettersi alle spalle l’ultima sconfitta e "vendicare" il rocambolesco ko dell’andata. Ed è arrivata: con il 36-30 imposto a Padova al Petraca, i Cavalieri Union hanno centrato il quarto successo stagionale in campionato, nella tredicesima giornata di Serie A chiusasi ieri. E i motivi per sorridere non mancano, iniziando dall’exploit di Cella: il giocatore classe 2006 ha messo a segno ben quattro mete. In campo si è visto l’atteggiamento giusto, che ha consentito ai "tuttineri" di rimontare lo svantaggio iniziale e di mettere la freccia.

"E’ il riscatto non tanto della gara d’andata, quanto del lavoro che stanno facendo i ragazzi. E’ venuto fuori l’aspetto mentale nel volersi prendere questa vittoria – ha commentato il tecnico Alberto Chiesa – rispetto all’andata, siamo un altro tipo di squadra. La nostra dimensiona è forse quella di Padova, i nostri avversari si sono dimostrati più cinici di noi riuscendo a vincere alcune gare di misura. Ma siamo in un’altra posizione di classifica e dobbiamo continuare a lottare. La prestazione collettiva è stata ottima, adesso ci prepareremo per le prossime partite che saranno fondamentali".

Iniziando dal primo scontro diretto di domenica prossima, in trasferta contro il Rugby Milano: i Cavalieri si sono riportati all’ottavo posto nella classifica del girone 1 con 22 punti, tre in più dell’Avezzano e nove più di Milano. Se il torneo finisse oggi, capitan Puglia e soci sarebbero salvi. Ma è necessario continuare a macinare risultati: ci sono tutte le premesse per riuscirci.

Giovanni Fiorentino