Cavalieri, Filippo Giagnoni convocato con l'Italia U19

Prato, 20 novembre 2024 - Ha esordito in prima squadra sabato scorso, nel match del Chersoni che ha visto i Cavalieri Union battere 40-24 il Rugby Milano e conquistare il primo successo stagionale nella Serie A 2024/25. Ma il suo nome circolava già da tempo a livello giovanile, anche perché i piloni sono “merce” sempre più rara. E Filippo Giagnoni è difenderà adesso i colori dell'Italia U19: il tecnico Alessandro Castagna ha infatti selezionato anche il diciottenne pratese in vista della partita contro la Francia U19 che si terrà il 23 novembre prossimo a Parabiago. Negli scorsi anni, tanti giocatori hanno spiccato il volo dopo essersi distinti nelle giovanili dei “tuttineri” ed aver vestito l'azzurro giovanile: senza andare troppo indietro, basta pensare a quel Lorenzo Pani che era diventato in pochi mesi anche uno dei punti di forza del XV “senior” di Carlo Pratichetti capace di sfiorare i playoff della Serie A 2018/19 (e che oggi è di fatto un elemento-chiave della Nazionale maggiore). Al giovanissimo Giagnoni, insomma, i riferimenti “diretti” da seguire non mancano. “Questo importante riconoscimento sottolinea non solo l'impegno e la determinazione di Filippo – hanno commentato i dirigenti dei Cavalieri - ma anche la qualità del lavoro svolto dal nostro club nella formazione di atleti di alto livello”.

G.F.