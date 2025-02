Cavalieri, il ds Fusi manager dell’Italia U18: "Felice e onorato. Prima volta per un pratese"

I Cavalieri Union hanno ripreso gli allenamenti e proprio stasera dovrebbero sostenere un allenamento congiunto con i Tigers. E in attesa della ripresa del campionato di Serie A, un primo riconoscimento è arrivato se non altro fuori dal campo: il direttore sportivo dei "tuttineri", Francesco Fusi, sarà uno dei due manager dell’Italia U18 di rugby. Lo ha deciso il consiglio federale della FIR, affidando l’incarico all’ex-presidente dei Cavalieri (dal 2018 al 2024) che lo scorso anno ha ceduto il testimone all’attuale numero uno Maurizio Sansone, pur rimanendo nei quadri dirigenziali.

"Sono felice ed onorato per l’incarico che mi è stato affidato – ha commentato il diretto interessato – sono tra l’altro il primo pratese a ricoprire questo ruolo e sono orgoglioso di poter rappresentare in qualche modo anche il movimento rugbistico della città. Metterò tutto l’impegno possibile per fare un buon lavoro". Fusi porterà quindi avanti in parallelo entrambi gli incarichi, con la nuova avventura in azzurro che inizierà il prossimo mese con il test con il Galles ed il conseguente Sei Nazioni U20. Ma l’attenzione, per l’immediato, va ovviamente ai Cavalieri: se l’U18 Titolo e l’U16 Titolo stanno ben figurando (e ciò vuol dire, in prospettiva, prospetti interessanti anche per la prima squadra) coach Alberto Chiesa sta preparando la trasferta del prossimo 15 febbraio, che vedrà capitan Puglia e soci sfidare quel Verona capace di imporsi all’andata al Chersoni. I veneti occupano la quinta posizione nel girone 3 con 33 punti, mentre il sodalizio pratese è nono a quota 17 e deve rialzarsi dopo il ko di domenica scorsa contro il Rugby Paese. L’obiettivo primario diventa a questo punto la permanenza nel girone "elite": al gruppo "manca" qualche successo, perché se le vittorie contro Padova ed Avezzano che sembravano ormai certe non fossero sfumate letteralmente a pochi secondi dal termine i Cavalieri sarebbero probabilmente sesti.

Ma recriminare è inutile e chissà che la quarta vittoria stagionale non possa arrivare proprio a Verona. "Un campionato molto difficile ed equilibrato: il livello si è alzato e basta davvero un episodio per vincere o perdere una partita – ha concluso Fusi, suonando la carica – direi che nonostante tutto stiamo giocando alla pari con tutti, mancano pochi dettagli da sistemare. L’obiettivo nostro è di rimanere in categoria: ho ed abbiamo massima fiducia nella qualità del gruppo e dello staff".

Giovanni Fiorentino