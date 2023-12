Cavalieri, impresa sfiorata. La capolista deve faticare

Cavalieri Union

28

Lazio

29

CAVALIERI UNION: Puglia, Fattori (44’ Fondi), Marioni, Pancini (74’ Marzucchi), Castellana (61’ Nistri), Magni, Renzoni, Morelli, Zucconi, Righini, (68’ Reali), Ciampolini, Casciello, (56’ Dalla Porta), Rudalli (69’ Sansone), Giovanchelli (69’ Di Leo), Sassi All.: Chiesa.

LAZIO: Donato D., Bonavolontà, Baffigi, Cruciani (61’ Bianco), Herrera, Cozzi, Albanese, Donato J, Pilati, Colangeli, Sommer, Cicchinelli, Silla (65’ Cordì), Gisonni (62’ Calabrò),Moscioni (65’ Hliwa). All.: De Angelis.

Marcatori: 9’ cp Puglia (3 a 0), 12’ cp Donato (3 a 3), 19’ m. Gisonni (3 a 8), 21’ cp Donato (3 a 11), 36’ cp Puglia (6 a 11), 39’ cp Donato (6 a 14); 43’ m. Baffigi (6 a 19), 46’ m. Castellana tr Puglia (13 a 19), 55’ m. Giovanchelli tr Puglia (20 a 19), 60’ m. Herrera tr Donato (20 a 26), 68’ m. Zucconi (25 a 26), 72’ cp Puglia (28 a 26), 78’ cp Donato (28 a 29).

Arbitro: Locatelli di Bergamo.

"C’è rammarico per il punteggio finale, è chiaro. Ma sono orgoglioso della prova dei ragazzi, perché arrivare a giocarci la vittoria in un match di cartello come questo sarebbe stato impensabile fino a pochi mesi fa". Parola di coach Alberto Chiesa, che ha così commentato la battuta d’arresto dei suoi Cavalieri Union nell’incontro di ieri contro la corazzata Lazio. Quello andato in scena al Chersoni era il "big match" dell’ottava giornata di Serie A, fra due squadre che non avevano mai perso. E a vincere, di un solo punto e in maniera rocambolesca, sono stati alla fine i biancocelesti, imponendosi in extremis per 29-28. Un incontro che i padroni di casa hanno giocato alla pari e a pochi minuti dalla fine erano oltretutto in vantaggio, prima della punizione che ha assegnato la vittoria ai rivali. Dopo aver aperto le danze con capitan Puglia, i locali erano riusciti a colmare il successivo svantaggio e ad evitare che i laziali andassero in fuga, arrivando poi nel secondo tempo a centrare un primo sorpasso a seguito di una meta di Giovanchelli.

"Una partita che è stata decisa da alcuni episodi – ha aggiunto Chiesa – direi però che il percorso di crescita evidenziato da gruppo in questi anni sia evidente e ne abbiamo avuto l’ennesima conferma anche in quest’occasione. La delusione passerà, c’è oltretutto anche la gara di ritorno. Dal nostro punto di vista dobbiamo ricominciare a vincere già dalla prossima sfida, per continuare a correre". I Cavalieri restano secondi in classifica nel girone 3 salendo a 34 punti, a cinque lunghezze di distanza dal sodalizio romano che resta saldo al comando della graduatoria. L’obiettivo dei "tuttineri" sarà ad ogni modo quello di tornare subito a macinare successi, ripartendo dalla trasferta di domenica prossima contro la Primavera.

Giovanni Fiorentino