Cavalieri, poker esaltante. Il bilancio di capitan Puglia: "Avanti su questa strada»

"Siamo più che soddisfatti di queste prime quattro partite, l’obiettivo minimo era proprio quello di centrare quattro vittorie. Spiace un po’ per i due punti bonus persi per strada, ma ci eravamo detti di provare a vincerle tutte proprio per non fare calcoli. Dobbiamo continuare su questa strada". Parola di capitan Lorenzo Puglia, che ha così fatto il punto al termine del primo "mini-ciclo" di gare del campionato di Serie A. Un ciclo esaltante per il poker di vittorie accumulato.

I Cavalieri Union hanno battuto in sequenza Olimpic Roma, l’Unione Rugby Firenze, Capitolina e Civitavecchia: un cammino senza esitazioni che ha lasciato in dote il secondo posto nella classifica del girone 3 con 18 punti, a due lunghezze di distanza dalla capolista Lazio.

Il club biancoceleste ha ottenuto lo stesso numero di successi del sodalizio pratese, ma il lieve divario è dovuto al fatto che i primi della classe sono riusciti a conquistare il punto di bonus in ogni partita. Poco male, ad ogni modo. Gli uomini di Alberto Chiesa dovrebbero inoltre tornare ad allenarsi a breve: il torneo prevedeva già un turno di stop e l’alluvione delle scorse ore, se da un lato ha allagato gli spogliatoi del Montano, dall’altro non sembra aver lasciato particolari strascichi sul campo di gioco, che al momento resterebbe praticabile. Anche se, in via precauzionale, nemmeno l’U18 giocherà: la gara del campionato di categoria, programmata inizialmente per domani, è stata posticipata a domenica prossima.

L’attenzione si focalizzerà quindi sulla sfida in programma per il prossimo 12 novembre, quando al Chersoni arriverà il Napoli Afragola. Un confronto senza storia, sulla carta: la bilancia pende nettamente a favore dei Cavalieri. Ma proprio per questo sarà necessario tenere alta la guardia e non sottovalutare l’avversario.

"Questi giorni ci serviranno anche per recuperare gli acciaccati e per recuperare le energie – ha chiosato capitan Puglia – continueremo ovviamente a lavorare, per mantenere la condizione ottimale".

