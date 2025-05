Cavalieri pronti per la Serie A1 2025/26: focus sui giovani talenti e possibili ritorni

"Il bilancio a livello sportivo non è positivo, perché una retrocessione non fa bene a nessuno. Ma ci ha indicato l’asticella sugli obiettivi da raggiungere. Affronteremo la prossima stagione da protagonisti e dovremo fare tesoro di quel che ci ha lasciato il campionato. Avremo la possibilità di inserire nuovi giovani, come ogni anno". Coach Alberto Chiesa ha così tracciato un flash dell’annata conclusasi per i Cavalieri con un occhio già al girone 2 della Serie A1 2025/26 (salvo eventuali ripescaggi). Il giudizio del tecnico riguarda il rendimento della prima squadra, perché i risultati arrivati dalle giovanili sono decisamente confortanti. E i primi tre innesti saranno appunto tre giovanissimi dell’U18 Elite: il diciannovenne Filippo Giagnoni, più volte convocato dalla Nazionale di categoria, entrerà in pianta stabile fra i "senior". Idem dicesi per Andrea Tizzi: anche lui ha vestito l’azzurro giovanile e come il compagno ha fatto capolino anche fra i "grandi". E poi c’è Dario Dabizzi: avrebbe in teoria ancora un anno da spendere nell’U18, ma con tutta probabilità verrà aggregato alla prima squadra definitivamente anche in vista dell’eventuale e probabile partenza di Gianmarco Magni (che piace a diverse squadre di Serie A Elite). In uscita viene segnalato anche Lorenzo Ciampolini: anche lui potrebbe avere una chance in massima serie. "In settimana parleremo con i ragazzi – ha confermato Chiesa – del campionato di quest’anno dovremo "salvare" i ritmi di gioco e l’esperienza in più". Occhio poi ai "cavalli di ritorno", proprio dalla massima divisione nazionale: il vero "colpo" dei prossimi giorni potrebbe essere il ritorno del rugbista pratese Lorenzo Morelli, partito circa un anno fa per Roma e reduce da una stagione in A Elite con la Lazio. Il giocatore non esclude di tornare al Chersoni e la trattativa, allo stato attuale, ha il 50% di probabilità di andare in porto. Per il resto si punterà sul gruppo "storico" guidato da Lorenzo Puglia e Matteo Renzoni, sempre più "senatori" a dispetto dell’età. In attesa di altre novità, il gruppo riprenderà gli allenamenti il mese prossimo, prima di una nuova pausa per poi iniziare la preparazione vera e propria il 25 o il 29 agosto prossimi. "Giugno ci permetterà di innestare al meglio i nuovi e di vedere come la squadra reagirà al programma di lavoro che proporremo – ha detto Chiesa – al netto di quest’anno, ricordo che dal 2021 al 2024 abbiamo totalizzato 78 vittorie e 6 sconfitte in tre anni. Dobbiamo continuare a crescere. Ma le basi ci sono".

Giovanni Fiorentino