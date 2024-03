Cavalieri Punti d’oro sul campo del Napoli

NAPOLI AFRAGOLA

20

CAVALIERI UNION

45

NAPOLI AFRAGOLA: Iervolino, Borsa (60’ Cioffi), Scaldaferri, Di Fusco, Antonelli, Balzi, Di Tota, Lauro (46’ Belfiore), Brusca, Errichiello (47’ Foggiano), Peradze (47’ Iazzetta), Russo, Guerriero (45’ Tenga), Aiello, Notariello (60’ Campoccio).

All.: De Gregori

CAVALIERI UNION: Fondi (65’ Pesci), Guidoreni, Marioni, Pancini, Fattori, Puglia (46’ Magni), Marzucchi (46’ Renzoni), Facchini (52’ Attucci), Righini, Ciampolini, Casciello, Mardegan (46’ Gianassi), Sassi (46’ Sansone), Giovanchelli, Rudalli (46’ Dardi).

All: Chiesa.

Marcatori: 4’ m Pancini tr Puglia (0 a 7), 7’ cp Scaldaferri (3 a 7), 8’ m Righini tr Puglia (3 a 14), 16’ m Fattori (3 a 19), 28’ m Guidoreni tr Puglia (3 a 26), 30’ m Guerriero tr Scaldaferri (10 a 26), 38’ m Righini tr Puglia (10 a 33); 55’ m Notariello (15 a 33), 63’ meta di punizione Cavalieri Union (15 a 40), 73’ m Marioni (15 a 45), 37’ m Di Fusco (20 a 45)

L’obiettivo era quello di chiudere questo mini-ciclo con una vittoria, prima della pausa. Ed è stato raggiunto: i Cavalieri Union hanno espugnato il campo del Napoli Afragola, alla luce del 45-20 finale (arrivato nell’incontro di ieri valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A) che rappresenta per gli uomini di coach Alberto Chiesa il quattordicesimo successo in sedici incontri.

Un match più combattuto di quanto immaginato forse alla vigilia, per quanto le due mete realizzate nei primi minuti da Pancini e da Righini (trasformate da Puglia) abbiano contribuito ad indirizzare la partita verso la giusta direzione e a dare il "la" per chiudere il primo tempo sul 33-10. I padroni di casa hanno aumentato la pressione nella ripresa, provando a rientrare in gioco, ma i Cavalieri sono riusciti a tenere botta e ad incrementare ulteriormente il punteggio.

"Una partita impegnativa, ma che siamo riusciti ad incanalare da subito sui giusti binari – ha commentato Chiesa – nel secondo tempo abbiamo inizialmente subìto il ritorno dei nostri avversari, ma siamo comunque riusciti ad emergere. Sono soddisfatto".

Capitan Puglia e soci consolidano ulteriormente la seconda posizione nel girone 3, alle spalle della Lazio capolista, e possono continuare a sognare la conquista dei playoff. Archiviata la trasferta campana, è quindi il momento di ricaricare le batterie ed approfittare dello "stacco" per recuperare gli infortunati. Ripresa del torneo il prossimo 17 marzo contro Villa Pamphili.

Giovanni Fiorentino