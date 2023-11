Livorno battuto e settima vittoria di fila: i Cavalieri ora sognano la vetta

Prato, 26 novembre 2023 - “Una partita incredibile, i ragazzi si sono dimostrati di un livello superiore. La vittoria non è mai stata in discussione: tutta la squadra è stata più che perfetta”. Il presidente Francesco Fusi ha così commentato il 57-7 che i Cavalieri Union hanno rifilato al Livorno, nella settima giornata del campionato di Serie A di rugby. Quello andato in scena nelle scorse ore al Chersoni di Iolo era lo scontro diretto fra la seconda e la terza forza del girone 3, classifica alla mano. Ma la differenza è apparsa abissale: i livornesi sono reduci da un ottimo avvio stagionale e si giocheranno probabilmente con Capitolina e Avezzano la terza piazza, però gli uomini di Alberto Chiesa sono sembrati di un'altra categoria e il punteggio testimonia fedelmente quanto visto in campo nell'arco degli ottanta minuti. La graduatoria del girone vede adesso i Cavalieri sempre più secondi con 33 punti, due in meno di quelli totalizzati dalla Lazio capolista. E a Prato, il prossimo 10 dicembre, si terrà proprio lo scontro al vertice. Centrare quella che sarebbe l'ottava vittoria consecutiva in altrettante gare sarà stavolta difficile, per capitan Puglia e compagni. Ma la carica motivazionale non mancherà, perché un eventuale successo contro la corazzata biancoceleste porterebbe in dote anche il primato: il conto alla rovescia per il match fra le due squadre più forti del raggruppamento può insomma già partire. CAVALIERI UNION: Puglia, Pesci (52’ Fondi), Marioni (46’ Nistri), Pancini, Castellana, Magni, Renzoni (48’ Marzucchi), Morelli, Reali, Righini (55’ Zucconi), Ciampolini, Casciello (49’ Dalla Porta), Pesucci (60’ Sansone), Giovanchelli (54’ Di Leo), Rudalli (60’ Dardi); All: Chiesa LIVORNO RUGBY: Piram, Stiaffini (62’ Chiesa), Casini, Pirruccio (50’ Martinucci), Zannoni, Baraona Prat, Tomaselli (70’ Rossi), Piras, Ianda (59’ Gragnani A.), Scrocco (53’ Chiti), De Biaggio, Gragnani G. (41’ Freschi), Ficarra (41’ Boggero), Quarta (72’ Giusti) Andreotti. All: Squarcini Arbitro: Rosella (Roma) Marcatori: 5’ m. Giovanchelli (5 a 0), 10’ m. Righini tr. Puglia (12 a 0), 27’ m. Puglia tr. Puglia (19 a 0), 36’ m. Giovanchelli tr. Puglia (26 a 0); 46’ m. Giovanchelli tr. Puglia (33 a 0), 53’ m. Boggero tr. Baraona Prat (33 a 7), 60’ m. Di Leo (38 a 7), 72’ m. Fondi tr. Puglia (45 a 7), 75’ m. Marzucchi tr Puglia (52 a 7), 77’ m. Castellana (57 a 7)

G.F.