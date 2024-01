Cavalieri, parla Pratichetti: "Felice per una squadra che ho contribuito a creare"

Prato, 18 gennaio 2024 - “Sono ancora molto legato al club, ho visto crescere praticamente il 90% dei giocatori dell'attuale rosa e non posso non essere felice dei loro progressi. Non so però se il salto di categoria sia possibile già ora: dipenderà in primis da come la federazione deciderà alla fine di strutturare il prossimo campionato. Ma è un discorso che vale anche per la Lazio”.

Parola di Carlo Pratichetti, che ha così fatto il punto sulle chance-promozione dei Cavalieri Union. Nessuno meglio del tecnico romano può inoltre focalizzarsi sul dualismo Lazio – Cavalieri, visto che nel corso della sua carriera ha guidato entrambe le compagini: i laziali in tre riprese (dal 2005 al 2007, nel 2015/16 e nel 2020/21) i “tuttineri” in due (nel 2013/14, ai tempi della "vecchia" società, e dal 2016 al 2020). Fu lui a far debuttare in Serie A e a lanciare in via definitiva i vari Lorenzo Puglia, Matteo Renzoni e tanti altri giovanissimi allora del vivaio che oggi sono ormai colonne del XV "tuttonero". Senza dimenticare il lancio di Lorenzo Pani, che oggi è titolare nelle Zebre ed è ormai entrato nel giro della Nazionale.

“Vedo che il nucleo della formazione odierna è ancora lo stesso di quando c'ero io. E questo mi fa piacere, perché vuol dire che il lavoro svolto a livello giovanile quando c'ero io sta ancora dando i suoi frutti – ha detto – mi piace pensare di aver contribuito a gettare i semi di un organico che oggi è cresciuto molto. Da fuori vedo un gruppo forte e solido e penso che Alberto Chiesa stia facendo un ottimo lavoro, perlomeno per quel che riguarda la prima squadra”. Gli uomini di coach Chiesa restano attualmente secondi nel girone 3 di A, a cinque lunghezze di distanza dalla Lazio capolista e in piena corsa per i playoff.

Ma capitan Puglia e soci sono davvero pronti per giocare al piano superiore? “Ni”, secondo Pratichetti. “Dipende da come sarà il prossimo torneo di Serie A Elite – ha detto – qualora a partecipare dovessero essere otto squadre, sarebbe difficile sia per i Cavalieri che per Lazio: servirebbero una struttura societaria ancor più solida e maggiori investimenti sul mercato, perché un settore giovanile seppur di ottimo livello rischia di non bastare più. Nel caso in cui la massima competizione nazionale dovesse invece contare almeno dieci club, la situazione cambierebbe. E si aprirebbe qualche spiraglio in più”.

G.F.