Cavalieri senesi e aretini sugli scudi. Una due-giorni ricca di soddisfazioni

Grande successo per le amazzoni e i cavalieri senesi e aretini che hanno preso parte alla due giorni di gare di equitazione disciplina Endurance, all’Arezzo Equestrian Centre, prima tappa del Campionato Toscano e prima gara internazionale della stagione.

Nella categoria riservata ai puledri sul percorso di 27 km ha gareggiato l’esperta amazzone Livia Bencini con Marta. Nella categoria Cen 54 km ben due le amazzoni senesi sul podio.

Al secondo posto Emma Bellaccini (nella foto qui a destra) con Tempesta di Collepinzuto che ha ottenuto anche il prestigioso premio Best Condition, cioè il cavallo con le migliori condizioni fisiche di tutta la categoria, e al terzo posto Giorgia Baldicchi con Diana de Helios. Al sesto posto il cavaliere di Montalcino, Vincenzo Abruzzese, con il suo baio Arabesk Vdc.

Nella categoria Cen B 81 km, il gradino più alto del podio è stato conquistato da Leonardo Bellaccini (nella foto in alto a destra) con l’anglo araba Kiriku Petit, quinto posto per Maurizio Grazzini con l’anglo araba Beatalei. Quarto posto per il cavaliere senese Massimiliano Montomoli in sella a Mashaallah nella categoria internazionale molto impegnativa Cei*93+93 che si svolge su due giorni di gare.

Inizio stagione con il botto dunque per il comitato Generali Endurance che ha organizzato la manifestazione.

"Tutto è andato bene e il tempo ha retto oltre alle previsioni – ha detto Alessandro Generali (nella foto in alto con il presidente Fise italia e Toscana) –. Amazzoni e cavalieri toscani sono stati molto bravi e siamo orgogliosi del loro impegno e dei risultati.

Molto emozionante la gara più impegnativa, la 160 km, con una volata finale all’ultimo galoppo senza luce, essendo già passate le 19 al momento dell’arrivo".

Un momento importante quello della mostra di quadri opera di Maria Bellisario (foto in basso a destra) artista affetta da autismo che ha dato in premio uno dei suoi quadri.

"Cosa c’entra una mostra di pittura di una ragazza autistica con una gara di endurance – ha detto la madre Roberta –? Tutto e niente, ma di certo il coraggio, delle amazzoni e dei cavalieri che praticano questo sport faticoso e spettacolare è quello che c’è voluto a Maria per prendere in mano i pennelli".

Il comitato organizzatore Generali Endurance di San Quirico d’Orcia sarà di nuovo di scena all’Arezzo Equestrian Centre dal 21 al 23 novembre, per l’organizzazione delle finalissime del campionato interregionale, del campionato Toscano e della tappa del campionato Umbro.

Un’attività che quindi prosegue con grande entusiasmo e la voglia da parte di tutti di raggiungere risultati sempre più importanti.