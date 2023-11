Cavalieri, una cinquina bellissima: "Dedichiamo la vittoria alla città"

Cavalieri Union

40

Napoli Afragola

10

CAVALIERI UNION: Pesci, Fondi (52’ Guidoreni), Nistri, Pancini (45’ Bencini), Fattori, Puglia (48’ Magni), Marzucchi, Morelli, Mariotti, Zucconi (48’ Reali), Ciampolini (48’ Attucci), Casciello, Pesucci, (58’ Sassi), Giovanchelli (45’ Scuccimarra), Rudalli (45’ Sansone); All: Chiesa.

AMATORI NAPOLI AFRAGOLA: Gargano, Iervolino, Scaldaferri, Filippone, Antonelli (50’ D’Orazio), Balzi, Stanzone (50’ Boscato), Di Fusco (68’ Di Tota), Quarto (42’ Iazzetta), Errichiello (70’ Cioffi), Peradze (70’ Laezza), Brusca, Guerriero (41’ Notariello), Campoccio (68’ Aiello), Tenga; All: De Gregori.

Marcatori: 1’ m. Giovanchelli tr Puglia (7 a 0), 6’ m. Giovanchelli tr Puglia (14 a 0), 17’ c.p. Scaldaferri (14 a 3), 19’ m. Pancini (19 a 3), 32’ m. Pesucci tr Puglia (26 a 3); 48’ m. Zucconi tr Puglia (33 a 3), 67’ m.di penalità Napoli (33 a 10), 69’ m. Sassi tr Magni.

Arbitro: Fagiolo (Roma)

Assistenti: Barbagli (Siena), Muscio (Prato)

Cartellini: 58’ giallo Attucci.

"Anche i ragazzi avevano bisogno i mettersi alle spalle gli avvenimenti degli ultimi giorni. Un successo che dedichiamo alla città, in un momento difficile". Parola di coach Alberto Chiesa, che ha così commentato il 40-10 inflitto ieri dai Cavalieri Union al Napoli. Un match andato in scena al Chersoni di Iolo, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A di rugby. Un incontro al quale i padroni di casa si sono presentati perdendo diverse sedute di allenamento, specie nei giorni immediatamente successivi all’alluvione. La scorsa settimana il gruppo è comunque riuscito ad allenarsi quattro volte e alla fine la qualità tecnica è emersa sin da subito, considerando le due meta di Giovanchelli (trasformate da Puglia) già nei primi minuti. Le ulteriori mete di Pesucci e Puglia hanno permesso di chiudere il parziale sul 26-3, per poi prendere il largo nel secondo tempo alla luce delle mete di Zucconi e Pesucci.

Per capitan Puglia e soci si tratta della quinta vittoria in altrettante gare, che permette di consolidare il secondo posto nel girone 3 con 23 punti, a due lunghezze di distanza dalla capolista Lazio. Non è mancato un momento dedicato alla solidarietà: oltre al minuto di silenzio osservato prima dell’inizio della gara, al momento dell’ingresso allo stadio gli spettatori hanno avuto modo di aderire alla raccolta fondi lanciata dal club pratese. La somma raccolta verrà quantificata a breve e devoluta al Comitato Pro Emergenze, a beneficio degli alluvionati. "A livello prestazionale, siamo tutto sommato soddisfatti – ha chiosato Chiesa – non sempre abbiamo mantenuto alta l’attenzione, ma anche chi ha giocato meno ha dato una risposta convincente. Spiace solo per l’infortunio di Mariotti. La strada intrapresa è quella giusta". L’attenzione andrà adesso alla trasferta di domenica prossima: i Cavalieri faranno visita alla "cenerentola" Villa Pamphili. E l’obiettivo sarà quello di sempre: tornare a Prato con l’intera posta in palio.

Giovanni Fiorentino