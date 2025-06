Cavalieri Union: retrocessione in Serie A 2024/25, ma fiducia nel futuro

"Difficile trovare spunti particolarmente positivi, almeno a livello di prima squadra: un anno a mio avviso negativo perché non siamo riusciti a salvarci. Ma nonostante la retrocessione, abbiamo imparato tanto: se vogliamo tornare a certi livelli, dobbiamo darci determinati standard. E lavoreremo per riuscirci". E’ capitan Lorenzo Puglia, a mente fredda, a tracciare la rotta per il futuro e a tirare le somme della Serie A 2024/25 che ha visto i Cavalieri Union piazzarsi noni nel girone 1 e retrocedere quindi nel girone 2.

Nella prossima stagione gli uomini di coach Alberto Chiesa giocheranno in un raggruppamento dal tasso qualitativo medio inferiore a quello dell’ultima annata, ma proprio per questo partono (sulla carta) con i favori del pronostico: salvo sorprese, saranno la squadra da battere, con tutti i "pro" ed i "contro" che questo comporta. E Puglia, pur predicando prudenza, non si nasconde. "Vogliamo disputare un campionato di vertice, stare tra le prime in classifica – ha confermato il diretto interessato – in attesa di capire come funzionerà il meccaismo di promozioni e retrocessioni. Siamo reduci da un torneo difficile, caratterizzato da un livello alto. Ma sono sicuro che faremo tesoro di quel che abbiamo appreso confrontandoci con le migliori squadre delle categoria. Possono capitare annate-no, ma siamo fiduciosi perché abbiamo un anno di esperienza in più ed una struttura che ci permette di lavorare al meglio".

Ed in attesa di eventuali "colpi" di mercato, i primi tre innesti saranno tre giovanissimi dell’U18 Elite come confermato da coach Chiesa: il diciannovenne Filippo Giagnoni, più volte convocato dalla Nazionale di categoria, entrerà in pianta stabile fra i "senior". Idem dicesi per Andrea Tizzi: anche lui ha vestito l’azzurro giovanile e come il compagno ha fatto capolino anche fra i "grandi". E poi c’è Dario Dabizzi: rispetto ai due sopracitati, avrebbe in teoria ancora un anno da spendere nell’U18, ma con tutta probabilità verrà aggregato alla prima squadra definitivamente anche in vista dell’eventuale e probabile partenza di Gianmarco Magni (che piace a diverse squadre di Serie A Elite).

Il gruppo riprenderà gli allenamenti a giorni, prima di una nuova pausa per poi iniziare la preparazione vera e propria il 25 o il 29 agosto prossimi.

Giovanni Fiorentino