Cavalieri Union, altro stop in Veneto: vince Verona

Prato, 15 febbraio 2025 - Una formazione ancor più giovane del solito, che ha venduto cara la pelle. Alla fine però, ha vinto Verona: il 42-22 finale ha premiato i padroni di casa ed i Cavalieri Union saranno chiamati a riscattarsi una volta di più. La nota positiva è rappresentata dall'impiego dei giovani Tizzi e Quaranti (in primis) che lasciano ben sperare. I Cavalieri restano penultimi a quota 17 punti nel girone 1: la nuova pausa servirà per riposarsi e prepararsi ad un'altra trasferta insidiosa, quella del 2 marzo prossimo a Padova per incontrare il Petrarca “B”.

VERONA RUGBY: Dowd, Franchini, Belloni, Viel, Bellino (dal 60’ Baccini), Carnino (dal 30’ Ferreira), Fagioli, Zago (dal 62’ Grassi), Bezzolato (dal 62’ Viel R.) , Munro, Tonetta, Liut (dal 60’ Parolo), Zocchi-Dommann (dal 60’ Galanti) , Zorzetto (dal 60’ Bertucco), Schiavon (dal 60’ Fioravanzo). All. Reece Edwards

CAVALIERI UNION: Fondi, Cella, Marioni, Magni, Nostri, Puglia (dal 52’ Quaranti, dal 68’ Trivilino), Renzoni, Righini, Dalla Porta (dal 68’ Marzucchi), Attucci (dal 54’ Conigli), Ciampolini (dal 61’ Tizzi) , Mardegan, Sassi (dal 60’ Dardi), Scuccimarra (dal 45’ Calizzano), Sansone(dal 45’ Rudalli). All. Alberto Chiesa

Marcatori: 7’ cp Puglia (0-3), 12’ m Zorzetto tr Fagioli (7-3), 29’ m Bellino tr Fagioli (14-3), m Fondi tr Puglia (14-10) 39’ m Schiavon tr Fagioli (21-10), 45’ m Liut tr Fagioli (28-10), 53’ m Cella (28-15), 59’ m Zago tr Fagioli (35-15), 68’m Marioni tr Magni (35-22), 80’ m Dowd tr Fagioli (42-22)

G.F.