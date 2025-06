C’è la Mille Miglia, oggi la storia passa da qui. L’itinerario in provincia dei 400 equipaggi

di Gaia Papi

È partita martedì da Brescia e oggi attraverserà il cuore della provincia portando motori d’epoca e passione automobilistica, insieme al suo fascino intramontabile. La carovana della Mille Miglia, la storica gara di regolarità – la rievocazione numero 43 – torna nell’Aretino. La terza tappa vedrà la lunga colonna di gioielli a quattro ruote transitare da Foiano, e Sansepolcro, con oltre 400 equipaggi provenienti da ben 29 Paesi. Un evento che coniuga sport, cultura e identità territoriale, attirando appassionati da tutto il mondo. Il primo appuntamento nel territorio è a Foiano, dove le auto faranno il loro ingresso in mattinata, trasformando il borgo in un museo a cielo aperto. Le vie del centro si riempiranno di eleganza e nostalgia, tra motori rombanti e carrozzerie lucenti che raccontano un’epoca irripetibile dell’automobilismo. I cittadini potranno ammirare da vicino veicoli storici che hanno scritto pagine leggendarie delle corse su strada, in un’atmosfera festosa e dal sapore retrò, resa ancora più speciale dall’architettura del centro storico.

Da Foiano il corteo prosegue verso , dove è previsto l’arrivo al Prato intorno alle 13,15 per la sosta ufficiale di gara. Il Comune ha concesso il patrocinio all’evento, offrendo supporto logistico e accoglienza a equipaggi e spettatori. Per qualche ora, la città si trasformerà in un palcoscenico elegante, tra fotografia, curiosità, rievocazioni e orgoglio cittadino. Dopo il pranzo, le vetture ripartiranno da viale Bruno Buozzi verso la Valtiberina, in direzione Sansepolcro, attraversando le dolci colline toscane. Nel pomeriggio sarà Sansepolcro a diventare protagonista. Viale Diaz accoglierà il passaggio delle Ferrari del "Ferrari Tribute", vetrina internazionale delle più iconiche fuoriserie di Maranello. Per i visitatori sarà l’occasione di ammirare il meglio della tradizione sportiva italiana, tra eleganza e tecnologia. A seguire, dalle 15,20, toccherà alle auto storiche della Mille Miglia, che attraverseranno il centro cittadino fino a Porta Fiorentina per il tradizionale controllo a timbro. Un itinerario suggestivo che si snoda tra via XX Settembre, piazza Torre di Berta, via della Fonte e piazza Garibaldi.

"È un grande orgoglio per la nostra città ospitare un evento di tale prestigio – ha dichiarato il sindaco di Sansepolcro, Fabrizio Innocenti – La Mille Miglia è un connubio perfetto tra bellezza, storia e passione per i motori". In un’Italia che cambia, la Freccia Rossa resta un simbolo di continuità e fascino senza tempo, capace di emozionare generazioni diverse e raccontare, chilometro dopo chilometro, un pezzo importante della nostra identità nazionale.