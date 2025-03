C’è la Settimana Coppi e Bartali. Piazza Saffi incorona il vincitore

Gli ultimi 130 chilometri o poco più – esattamente 132,5 – della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2025 saranno quasi tutti in territorio forlivese, col trionfale arrivo in città dopo tre passaggi da Rocca delle Caminate (due dal versante nord, una arrivando da Meldola), due dei quali sono anche gran premi della montagna, assieme all’ascesa di Polenta, lunga appena 2,3 chilometri ma con una pendenza media dell’8,6 per cento.

Due i circuiti all’interno del percorso, a Predappio e a Bertinoro, il primo che inizia e si conclude al Bivio Caminate mentre il secondo a Fratta Terme, prima del passaggio da Ponte dei Veneziani a Meldola, successivamente a San Martino in Strada, il passaggio da via Campo degli Svizzeri, viale Roma prima dell’arrivo in piazza Saffi, previsto tra le 15.55 e le 16.14 a seconda della media che i ciclisti riusciranno a tenere fra 39 e 41. In precedenza, per chi volesse posizionarsi sul percorso, il primo passaggio da Predappio dovrebbe avvenire attorno alle 14, mentre l’approdo a Bertinoro è previsto tra le 15.08 e le 15.23.

Quest’ultima tappa alla partenza da Brisighella vedrà leader della classifica il britannico Ben Tulett della Team Visma-Lease a Bike, mentre in testa alla graduatoria delle squadre c’è la Uae Team Emirates, la squadra del fuoriclasse Tadej Pogacar che non partecipa alla Settimana. Tulett si è aggiudicato ieri la quarta tappa, la Brisighella-Brisighella, in 3 ore 41’ e 21’’ davanti a Igor Arrieta proprio della Uae e a Mark Donovan della Q36.5 Pro Cycling Team, staccati rispettivamente di 6 e 7 secondi.

Tulett ha strappato la maglia di capoclassifica a Magnus Sheffield in una gara a tappe che ha visto quattro leader differenti dopo ogni frazione. La Ferrara-Bondeno ha visto vincere l’australiano Caleb Ewan, spodestato poi dal vincitore della Riccione-Sogliano, il britannico Paul Double, sostituito a sua volta da Magnus Sheffield dopo la Riccione-Cesena vinta da Jay Vine.

Il margine di Tulett in classifica generale è di 18 secondi su Donovan e 23 su Arrieta. Al quarto e quinto posto i primi due italiani, Simone Velasco dell’Astana (staccato di 26’’) e Davide De Pretto del Team Jayco AIUla (28’’). Il primo romagnolo in classifica generale è il faentino classe ’98 Manuele Tarozzi, 26º (a 11’06’’) della Bardiani-Faizanè.