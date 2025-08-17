C’è un po’ di Pesaro alla Coppa del mondo. Il talento di Bicchiarelli porta all’Azzurro

La Papalini Baseball Pesaro può aggiungere un’altra pagina prestigiosa alla propria storia. Enrico Bicchiarelli, giovane talento cresciuto nel vivaio pesarese, è stato ufficialmente convocato nella Nazionale Italiana Under 18 che parteciperà alla Coppa del Mondo WBSC 2025, in programma dal 5 al 14 settembre a Naha e Itoman, sull’isola giapponese di Okinawa. Per il club pesarese è motivo di grande orgoglio: "Siamo felicissimi per Enrico – commenta il presidente del Baseball Pesaro Cristiano Crinelli – la sua convocazione è il frutto di impegno, sacrificio e qualità tecniche di altissimo livello. È la dimostrazione che il lavoro fatto nel nostro settore giovanile porta a risultati concreti e prestigiosi". Bicchiarelli, punto di forza della formazione seniores che quest’anno ha disputato un campionato di vertice, ha contribuito in maniera determinante ai successi della squadra, che ora si prepara ad affrontare i playoff per conquistare la promozione in Serie A. La convocazione di Enrico assume un significato ancora più speciale grazie a un legame familiare con la maglia azzurra: anche suo padre, Mirko Bicchiarelli, era stato chiamato in Nazionale per partecipare ai Mondiali di Baseball del 1992 in Messico. Una tradizione sportiva che si rinnova, testimoniando come la passione per il baseball e il talento siano radicati profondamente nella famiglia Bicchiarelli. "Sono felice e motivato per questa grandiosa opportunità – ha dichiarato Enrico Bicchiarelli –. Non è sicuramente un punto di arrivo, ma uno stimolo in più a continuare ad allenarmi ed a superare le sfide di crescita personale che il gioco del baseball mi offre. Non posso fare altro che ringraziare la mia famiglia che mi sostiene e la società del Baseball Pesaro che instancabilmente continua a creare un ambiente tecnico e sociale che supporta l’espressione dei talenti. Ora continuerò a prepararmi per affrontare con la squadra di Pesaro i playoff per la serie A". La presenza di un atleta della Papalini Baseball Pesaro tra i migliori giovani del panorama internazionale conferma la crescita e la solidità del progetto sportivo del club, capace di formare giocatori pronti a competere ai massimi livelli. A settembre, dunque, gli occhi saranno puntati sul diamante giapponese, dove Enrico Bicchiarelli vestirà la maglia azzurra e porterà con sé l’orgoglio di un’intera città e di una società che continua a scrivere la propria storia nel baseball italiano. Una storia che, oggi come ieri, porta il nome Bicchiarelli in giro per il mondo.

b.t.