Centro Copparo sul podio. Ori strappa il pass tricolore

Ad una sola settimana dai successi di Bastia Umbra il Centro Nuoto Copparo, ma soprattutto i suoi maratoneti del nuoto, fanno parlare di se. Sabato a Bologna Nicola Mantovani e Morgan Ori, classe 2009, hanno preso parte ai campionati regionali di categoria indoor di fondo nella distanza dei 3000 metri, gara svolta in vasca da 50 metri.

La gara era valida come unica prova per l’ammissione al campionato italiano indoor ragazzi e juniores di fondo, in programma a Riccione i prossimi 11 e 12 aprile, a cui la Fin ammette i primi 30 tempi della classifica nazionale di categoria in base alle prove disputate in tutte le regioni d’Italia.

Nicola Mantovani, alla prima esperienza nel fondo indoor, e Morgan Ori, che già la scorsa stagione si era distinto in questa gara, sono scesi in vasca con determinazione e con il preciso obbiettivo di far bene, e così è stato. Ori parte con un passo alla garibaldina, cosa che pagherà un po’ nella seconda parte di gara, ma passato un breve momento di difficoltà riprende a macinare bracciate con costanza e continuità trovando il passo più sostenibile tanto da chiudere la gara con un ottimo 35’05”60, che lo porta sul secondo gradino del podio regionale e gli apre le porte ai campionati italiani di Riccione.

Mantovani, alla prima esperienza nel fondo indoor, ha condotto a termine un’ottima gara chiudendo 4° in 37’06”90, a pochi secondi dal podio.