Centro Ginnico Olimpia di Montale: una storia di successi e crescita continua

150 iscritti, tutt’ora in crescita, e una storia ultratrentennale fanno del Centro Ginnico Olimpia di Montale una delle realtà sportive e sociali più radicate e freqeuntate nella piana pistoiese. Le allieve e gli allievi, dai tre ai 19 anni, vengono non solo da Montale ma anche da Pistoia, Agliana, Quarrata e dall’area pratese, da Montemurlo a Prato. I molteplici corsi di ginnastica artistica femminile e maschile, di ritmica, di giocosa per i più piccoli e di acrobatica adulti e calisthenics, il Centro Olimpia Montale sono molto frequentati tanto che la sede di via Vecchia di Compietra contiene a volte a fatica i tantissimi giovani atleti impegnati nei vari esercizi. Ogni anno, compreso quello in corso, l’associazione montalese vanta anche numerose vittorie e ottimi piazzamenti nelle varie competizioni agonistiche a livello regionale e anche nazionale.

Uno dei risultati più prestigiosi è il titolo di campionessa nazionale della categoria A3 (Rimini Winter Edition Gaf) conseguito nel 2022 da Nadia Esposito e il titolo di vice-campionessa italiana di Olivia Marsili nella categoria A4 (Rimini Winter Edition Gam). Sempre nel 2024 Lucrezia Zampini si è piazzata al quarto posto nel campionato interregionale Uisp di ginnastica ritmica. Oltre ai titoli individuali da segnalare la partecipazione di una squadra al campionato italiano di serie C (Gam) con un ottimo piazzamento che permette di puntare per il futuro alla promozione in serie B.

La società, presieduta con passione e impegno da Anacleta Katia Ghianni, si avvale di uno staff tecnico composto da Chiara Ferrari, Monica Fondi, Federica Palmigiano, Sara Campani, Marco Viola, Davide Tammaro, Alessandra Favatà, Elisa Gianassi, Giulia Passerini, Ginevra Ferri, Alessia Bucci, Gina Toccafondi e Rosmery Morales. "La nostra forza – dice Chiara Ferrari – è saper portare avanti con orgoglio sia i nostri bambini dei corsi base sia gli atleti professionisti dell’agonismo".

