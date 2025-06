Centro Nuoto Macerata trionfa ai Campionati Regionali Lifesaving con 62 medaglie d'oro

Sessantadue medaglie d’oro, ben 12 delle quali assolute e non di categoria, il nuovo record societario nel punteggio finale e ancora una marea di atleti qualificati agli Italiani. È stato proprio un exploit quello fatto dal Centro Nuoto Macerata Fior di Grano ai Campionati Regionali Lifesaving, nel Salvamento. A Civitanova la società del capoluogo ha dominato la scena come avviene da anni, ma stavolta i suoi 50 alfieri sono sembrati alieni. Talmente bravi che l’associazione biancorossa ha realizzato il nuovo record di punti, in totale 2.560. Prove da applausi che hanno arricchito la bacheca con 62 medaglie d’oro (12 assolute), 41 d’argento (10) e 25 di bronzo (7). Non sorprende pertanto che 29 ragazzi abbiano regalato un’altra gioia al Cnm, ossia la qualificazione per i Campionati Italiani di categoria del prossimo luglio a Gorizia. Ci sono riusciti Vittoria Senesi, Miryam Paperi, Federico Rinaldi, Renzo Ionni, Kristian Frani, Chiara Cipriani, Tessa Del Gobbo, Giulia Razeti, Emma Quarchioni, Sofia Natali, Lucrezia Lorenzetti, Sofia Iezzi, Mariel Calabrese, Irene Paglialonga, Filippo Pugnaloni, Tommaso Campanella, Ilaria Turchetti, Lavinia Tognetti, Sofia Angeloni, Angelica Marsuzi Florentino, Tommaso Zaffrani Vitali, Simone Scarponi, Eva Benaia, Eleonora Brandi, Maria Chiara Balestrini, Elena Piercamilli, Maria Chiara Cera, Matteo Bernabei, Alessandro Pianesi. Questo il lungo elenco di vittorie e podi: successi per Maria Chiara Balestrini e Alessandro Pianesi nei 50 metri trasporto manichino; Eleonora Brandi e Tommaso Campanella nei 100 pinne; Matteo Bernabei nei 100 misto lifesaver; Irene Paglialonga e Alessandro Pianesi nei 200 ostacoli; Maria Chiara Cera e Tommaso Zaffrani Vitali nei 100 torpedo; Alessandro Pianesi e Maria Chiara Balestrini nei 100 percorso misto e ancora Tommaso Campanella nei 200 super lifesaver.

Andrea Scoppa