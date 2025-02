Cerasuolo e Pinzuti bene in Lussemburgo

Weekend di buoni risultati e piazzamenti per i ragazzi dell’Imolanuoto impegnati al Meeting di Lussemburgo, utile test su vasca lunga in vista della nuova stagione. Nei 100 rana si sono registrati il secondo posto di Alessandro Pinzuti e il terzo di Simone Cerasuolo, con Stefano saladini più indietro, 15esimo. Nei 50 si è rifatto Cerasuolo, che ha chiuso secondo, con Federico Poggio quarto e Pinzuti ottavo, mentre nei 200 c’è il nono posto di Saladini.

Nella rana al femminile Arianna Castiglioni chiude terza nei 50, con Giulia Curia al nono posto, ed è terza anche nei 50 dove è ottava Alessia Ferraguti, quest’ultima poi quinta nei 200. In gara in Lussemburgo anche Michele Busa che ha chiuso al secondo posto nei suoi 100 farfalla e al dodicesimo nei 100 stile. Nei 100 farfalla al femminile quarto posto per Ilaria Bianchi e sesto per Alice Beltrame. Infine Arianna Guidotti ha chiuso dodicesima nei 50 dorso e quattordicesima nei 200.

l.m.