Certaldo Pallanuoto trionfa 11-9 su Penta Modena nella finale play-off di Serie B

L’andata della finale play-off per un posto nel prossimo campionato di Serie B è andata al Certaldo Pallanuoto, al termine di una prestazione di grande spessore. Sabato scorso alla piscina Fiammetta, infatti, la corazzata Penta Modena si è dovuta inchinare 11-9. Una vera e propria impresa quella dei ragazzi di coach Capodarca, che hanno chiuso il proprio girone di regular season al secondo posto dietro di un solo punto al Jesina (45 contro 44), visto che gli emiliani si presentavano nella vasca valdelsana da imbattuti con ben 17 vittorie all’attivo sulle 18 gare disputate finora con la miglior difesa del proprio raggruppamento. A spuntarla, però, è stato il miglior attacco del Certaldo, autore fino alla vigilia di questa gara di 293 reti alla media di oltre 15 a partita.

Dopo un primo tempo equilibrato che si chiude sul 2-2, nella ripresa sono i padroni di casa a prendere in mano le redini della partita, portandosi in vantaggio e rimanendoci tanto al termine del secondo parziale (6-3) che del terzo (10-6). Durante la quarta ed ultima frazione i valdelsani hanno però qualche insicurezza di troppo e subiscono il ritorno di Modena, che non riesce comunque nell’aggancio. Mattatore della gara Matteucci (nella foto), autore di cinque reti, mentre gli altri gol di Certaldo portano la firma di Martini e Frosecchi (una doppietta a testa), oltre che di Nesi e Toncelli.

Adesso, quindi, l’appuntamento è per sabato prossimo alle 20 alla piscina Dogali di Modena per la gara di ritorno. Certaldo che ha un ruolino di marcia esterno di tutto rispetto con sette successi e un solo ko, arrivato proprio nell’ultima trasferta dello scorso maggio a Tolentino. Dopo la promozione sfumata soltanto ai rigori nel play-off contro Bologna l’anno scorso, quindi, Certaldo prova stavolta a regalarsi il sogno Serie B. Questa, infine, la formazione valdelsana scesa in acqua sabato scorso: Desideri, Martini, Nesi, Toncelli, Matteucci, Caronna, Bandinelli E., Lupi, Frosecchi, Ulivi, Bandinelli D., Lotti, Cocca, Spacone.

Simone Cioni