Certaldo va ko ai rigori

Finisce con grande rammarico la stagione sportiva della Certaldo Pallanuoto, impegnata sabato scorso nella finale dei playoff per conquistare l’accesso alla Serie B contro Penta Modena Pallanuoto. Dopo una prima partita vinta stoicamente con il punteggio di 11-9 davanti al pubblico di casa, alla piscina Fiammetta, al termine di un match combattuto con grinta e cuore. Ad attendere i ragazzi di coach Capodarca, però, ci sarebbe stato un ritorno molto difficile in casa del Modena, alla piscina Dogali, che si prospettava a dir poco acceso, contro una compagine di altissimo livello: purtroppo, il campo ha dato ragione al pronostico con Penta Modena che ha chiuso i tempi regolamentari sul 7-5, di fatto colmando il ‘gap’ creato da Certaldo all’andata.

Primo quarto chiuso sull’1-1 dopo un avvio che vede meglio i toscani, salvo poi cedere il passo nel secondo quarto dove invece Modena ne esce meglio, andando all’intervallo sul risultato di 4-2 in favore dei padroni di casa.

Terzo quarto che vede lo stesso copione, con Modena che si dimostra più ‘in gara’ e così facendo riesce a mantenere il doppio vantaggio: nell’ultimo periodo ci provano i padroni di casa con Martelli, che pregustava il gol-vittoria, ma è allo scadere che Nesi trova il definitivo 7-5 che regala i rigori, e la speranza di poter conquistare la Serie B, a Certaldo.

Purtroppo però niente da fare: è Modena che ne esce meglio, vincendo ai rigori con un perentorio 3-0 e conquistando la promozione in Serie B anche grazie al portiere Bertesi, autore di due parate: sfortunato invece capitan Nesi, che dopo la tripletta segnata colpisce invece il palo nella lotteria dei rigori.

Ad andare in rete per Certaldo si segnalano Nesi che concretizza per ben tre volte, con le marcature singole di Martini e Matteucci a chiudere il quadro, che però non sono bastate. Per Certaldo poi si è trattato di un ‘remake’, in quanto anche l’anno scorso arrivarono in finale play-off, salvo poi uscirne sconfitti contro il Bologna, sempre ai rigori.

Modena che, dal canto suo, conferma l’ottimo trend difensivo e mantiene l’imbattibilità in casa. Questa la formazione messa in campo da coach Capodarca: Desideri, Martini, Nesi (capitano), Toncelli, Matteucci, Caronna, Lupi, Milo, Frosecchi, Bandinelli, Lotti, Maestrini, Carnesecchi.

Damiano Nifosì