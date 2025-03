Cervia Ginnastica e Sport. Atlete in scena a Forlì

Ripetersi per continuare a sognare. La Cervia Ginnastica e Sport sarà di scena sabato all’Unieuro Arena di Forlì nella seconda prova del campionato a squadre di serie A1 di ginnastica ritmica, evento organizzato dalle padrone di casa della Gymnica 96 che milita in A2, e si presenterà con l’ottimo sesto posto ottenuto nella prima gara a Chieti. Un risultato meritato quanto inaspettato, tanto che quel piazzamento darebbe addirittura la possibilità di disputare le Final Six dove in palio ci sarà lo scudetto (la finale si disputerà a Torino il 17/18 maggio). L’obiettivo è comunque ben chiaro alle ginnaste cervesi, ovvero evitare le ultime tre posizioni che condannerebbero alla retrocessione in serie A2, ma con un’altra ottima prova collettiva, sabato potrebbe già essere centrato prima ancora della gara conclusiva di Ancona del 12/13 aprile. Cervia si presenterà schierando nuovamente l’ucraina Anastasiia Ikan, che non sarà ad Ancona potendo gareggiare soltanto in due delle tre tappe del campionato italiano, e avrà Martina Reggiani al posto di Nicole Gramellini, con Margherita Fucci e Caterina Maltoni che completeranno il poker di atlete. "Ci stiamo preparando con grande determinazione per questa seconda gara – spiega Simona Ravaioli, allenatrice delle cervesi insieme a Yana Siniel Nikova e Natalia Putko – e come sempre abbiamo detto alle ragazze di gareggiare con l’obiettivo di superare loro stesso dando il massimo".

La gara di A1 inizierà alle 18.30; diretta su Sportface Rv. Domenica toccherà a Margherita Ravaioli, prestata dalla società cervese al 5 Cerchi Montegrotto. La classifica dopo la prima tappa della serie A1: 1) Motto Viareggio 110,484; 2) Udinese 109,034; 3) Forza e Coraggio Milano 106,868; 4) Chieti 106,650; 5) Desio 105,799; 6) Cervia Ginnastica e Sport 103,700; 7) Fabriano 101,516; 8) Opera Roma 100,467; 9) Polimnia Ritmica Romana 100,349; 10) Eurogymnica Torino 99,400; 11) Terranuova 99,150; 12) Varese 97,033.

Luca Del Favero