Cervia Ginnastica e Sport in pedana a Osimo per la Final Eight di ginnastica ritmica

Appuntamento con la storia. La Cervia Ginnastica e Sport scenderà in pedana domani ad Osimo nella terza e ultima tappa del campionato italiano a squadre di ginnastica ritmica, partendo dal sesto posto nella classifica generale. Un piazzamento che se dovesse essere confermato, regalerebbe alle ginnaste l’accesso alla Final Eight di Torino (17/18 maggio) dove in palio ci sarà lo scudetto. Un risultato incredibile per la matricola cervese, arrivato grazie al quinto e al sesto posto ottenuto nelle prime due prove. Ad Osimo, la Cervia Ginnastica e Sport presenterà un quartetto formato soltanto da atlete italiane, avendo già schierato l’ucraina Anastasiia Ikan nei primi due appuntamenti, e il grande orgoglio del club è che le ginnaste saranno tutte cresciute nel settore giovanile, uno scenario più unico che raro visto che le società della massima serie ricorrono ai prestiti per comporre le loro squadre.

In pedana scenderanno Chiara Maltoni, Margherita Fucci, Martina Reggiani e Nicole Gramellini. "Per prima cosa dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo stagionale che è la salvezza – spiega Simona Ravaioli, allenatrice delle cervesi insieme a Yana Siniel Nikova e Natalia Putko – e quindi bisognerà arrivare almeno none poi se dovesse arrivare un risultato migliore, saremmo felicissime. Ci stiamo preparando con la solita grande determinazione e impegno e il nostro punto di forza è essere unite e determinate per raggiungere il traguardo che ci siamo posti ad inizio stagione, ovvero mantenere la categoria. Siamo molto soddisfatte di avere una squadra interamente cervese e ne andiamo molto fiere. Ci esibiremo come terzultime, ma sono certa che non sentiremo assolutamente la tensione e soprattutto non guarderemo la classifica. Penseremo soltanto a divertirci e questa è stata la nostra grande forza che ci sta permettendo di disputare un ottimo campionato".

La gara inizierà alle 18.30 e sarà trasmessa in diretta su Volare Tv, il canale di riferimento della ginnastica su Sportface Tv.

Luca Del Favero