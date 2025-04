Cervia Ginnastica e Sport sfiora la Final Six di ginnastica ritmica

Può un risultato storico lasciare anche l’amaro in bocca? L’incredibile paradosso è toccato alla Cervia Ginnastica e Sport, salvatasi senza problemi al debutto nel campionato di serie A1 a squadre di ginnastica ritmica, ma vistasi beffare ad un passo dall’accesso alla Final Six di Torino, dove in palio c’è lo scudetto. Nell’ultima prova di Osimo le cervesi hanno chiuso all’undicesimo posto con 97.299 punti, scivolando dalla sesta alla settima posizione nella classifica generale, vedendo così sfumare l’accesso alla finalissima con il sorpasso del San Giorgio 79 Desio.

Rispetto al quinto e al sesto posto delle prime due prove, la Cervia Ginnastica e Sport non ha brillato con le sue atlete italiane (l’ucraina Anastasiia Ikan non poteva essere schierata essendo già stata impiegata due volte), meno attente rispetto alle uscite precedenti. In pedana sono scese Caterina Maltoni (24.800 nelle clavette(, Margherita Fucci (25.233 nel cerchio e 23.933 nel nastro) e Nicole Gramellini (23.333 punti nella palla). Non ha gareggiato Martina Reggiani. "Siamo contentissime per il settimo posto raggiunto – spiega Simona Ravaioli, allenatrice delle cervesi insieme a Yana Siniel Nikova e Natalia Putko – perché abbiamo centrato il nostro obiettivo, facendoci valere al primo anno nella massima serie A1. Siamo inoltre stata la squadra neopromossa che ha ottenuto il migliore piazzamento. Aver sfiorato la Final Six non ci rammarica, anzi, ci è servito per capire che stiamo seguendo la strada giusta e che può essere un traguardo alla nostra portata nella prossima stagione. Riguardo alla gara, sapevamo che sarebbe stato difficile perché non avevamo la straniera e rispetto alle prove precedenti siamo state meno precise commettendo qualche errore, ma sono certa che questa esperienza sarà molto formativa e farà crescere le ragazze. Alla squadra non posso che fare i complimenti".

Classifica finale: 1) Udinese 322.802; 2) Motto Viareggio 2321.502; 3) Armonia d’Abruzzo Chieti 318.999; 4) Fabriano 318.033; 5) Milanese Forza e Coraggio 311.785; 6) San Giorgio 79 Desio 309.600; 7) Cervia 304.350; 8) Polimnia Ritmica Romana 301.965; 9) Opera Roma 297.017; 10) Eurogymnica Torino 295.766; 11) Terranuova 290.733; 12) Varese 292.249.

Luca Del Favero