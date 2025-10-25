Cervia Run 2026 scalda i motori. Corsa fa rima con beneficenza

La stagione sportiva cervese del 2026 prenderà ufficialmente il via nel weekend di sabato 21 e domenica 22 marzo con la terza edizione della Cervia Run, manifestazione aperta a tutti, dagli atleti competitivi ai bambini e famiglie. "Le prime due edizioni sono andate bene – spiega l’organizzatore Marco Morigi nella conferenza di presentazione avvenuta ieri mattina al bagno Marco 184 –. Il primo anno giocavamo senza i favori dei pronostici ma abbiamo raggiunto i 1000 atleti competitivi e 500 non competitivi, mentre nel 2025 gli iscritti sono stati in totale 2000".

Due gli obiettivi per l’edizione 2026, uno dei quali certamente ambizioso: "Prima di tutto vogliamo aumentare il numero di iscritti, e poi ci piacerebbe fare un salto di qualità importando degli atleti dall’estero. La funzione di Cervia come città turistica può fare la sua parte". La competizione va a stretto braccetto con la solidarietà e il ricavato della manifestazione sarà devoluto ad associazioni territoriali e ospedali.

In particolare, la novità riguarda la partnership con Ageop Ricerca, realtà nazionale nata nel 1982 dall’impegno dei genitori di piccoli pazienti oncologici che sostiene quotidianamente i bambini e ragazzi in cura al policlinico di sant’Orsola. Cervia Run inoltre correrà con #lottoanchio per aiutare progetti di accoglienza, supporto psicologico, ricerca e terapie in ambito di oncologia pediatrica.

"L’evento non ha una rilevanza solo sportiva, ma riguarda anche solidarietà e turismo – rilancia Gianni Grandu, vicesindaco di Cervia con delega allo Sport –. La lotta alla leucemia ha fatto grandi passi in avanti e siamo felici di contribuire alla ricerca. Inoltre, lo sport è un traino fondamentale per la nostra città. Quest’anno, in termini di presenze, siamo secondi solo a Rimini in Emilia Romagna".

Per quanto riguarda invece il tracciato, nella giornata di sabato 21 ci sarà la kids run di circa un kilometro dedicata ai più piccoli, mentre la family run sarà di 2 km e 500 metri. Domenica 22 sarà il turno della mezza maratona, oltre ai due tracciati di 10 km ciascuno, uno riservato agli atleti agonisti e l’altro ai non competitivi. Ci sarà infine un altro percorso ludico motorio di 5 km.

"Come direttore di gara è confermato Massimiliano Evangelisti – precisa Morigi – e sarà coadiuvato da Roberto Tognatti. Anche quest’anno ci saranno i Cerviaman, una realtà ben consolidata nel nostro territorio a cui andrà parte del ricavato". Tra conferme e novità, ce n’è una in particolare annunciata dallo stesso Morigi, che però riguarderà verosimilmente il 2027: "A Cervia manca una maratona, e noi stiamo organizzando per averla tra due anni. Il percorso è già pronto, è da un anno che ci proviamo ma ovviamente è una organizzazione impegnativa".

Le iscrizioni per la Cervia Run sono già disponibili su cerviarun.it.

Jacopo Ceroni