Cervia. Tris di appuntamenti all’Adriatic Golf

Tre appuntamenti hanno connotato il fine settimana dell’Adriatic Golf di Cervia. La Golf Cervia Cup è iniziata l’8. Riccardo Ori ha vinto con 84 colpi mentre nella categoria netta Stefania Pieraccini (38) ha superato Andrea Cottignola (37). Sabato il circuito ’Race to Fairmont’ ha fatto tappa a Cervia. La gara è stata giocata con formula a coppie e ha permesso di accumulare punti per il ranking che premierà i migliori con la finale a Marrakech. Hanno vinto Maurizio Fontana e Paola Fossati con un giro in 73 colpi, uno oltre il par del percorso. Nella categoria netta Marco Bandini e Giacomo Giacobbi (48) hanno superato Elisabetta Crocetti e Giacomo Scarpellini mentre Daniele Benini e Paola Servadei (46) hanno completato il podio. Domenica un altro appuntamento con la Golf Cervia Cup ha completato il trittico. Marco Mellina ha vinto con 79 colpi. Nella categoria netta Franca Roncagli (37) ha preceduto Luca Baldazzi (35).

Andrea Ronchi