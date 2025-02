Cestino. Il Galli batte Giussano

Arezzo, 17 febbraio 2025 – Autorità e consapevolezza della propria forza. Non si ferma la cavalcata della formazione di coach Garcia, che raccoglie la sedicesima vittoria stagionale in diciotto gare giocate e guarda con ottimismo al recupero infrasettimanale contro Broni. Contro Giussano la squadra di Garcia sfoggia un'altra prova di normale amministrazione, facendo valere il divario di forza tra i due roster. Decisiva la terza frazione che ha visto la squadra del patron Argirò prevalere 9-28 toccando il più ventisette che ha di fatto messo la parola fine all'incontro. Prima frazione che vede la Polisportiva Galli partire subito bene, con due canestri di Cruz e Degiovanni a timbrare il 2-6. Reani rimette in scia le locali, ma Faustini prima e Mioni poi riallungano. Finale di quarto delle Foxes, con Bernardi che impatta 13-13. Nel secondo quarto la squadra di Garcia Stroscio e Faustini realizza il più quattro, obbligando coach Mazzetti al timeout. La trama però non cambia e con Stroscio e Degiovanni arriva la doppia cifra di vantaggio, sul 18-28.

Una buonissima Diotti riporta il passivo sul meno sette, ma ancora una volta Faustini ricaccia indietro le avversarie. L'ultimo sussulto è quello di Bernardi, che s'inventa una tripla clamorosa per il 30-38 all'intervallo. Dopo la pausa lunga la Polisportiva Galli cambia marcia e piazza un break di 4-12 che fa volare la compagnia toscana sul 34-50 con Rossini e Degiovanni protagonista assoluto. Mioni dall'arco fa più venti (34-54), indirizzando di fatto la contesa. Al trentesimo è 39-66. L'ultima frazione è così garbage time. A Desio finisce 51-77. Insomma, una vittoria molto importante per le ragazze valdarnesi, che in questa stagione hanno dimostrato di possedere valori assoluti importanti. Il basket, del resto, è uno sport che a San Giovanni ha sempre fatto breccia ei risultati aiutano ad avvicinare ancora di più gli appassionati a questa disciplina. Tra l'altro anche l'aspetto tecnico è di buon livello.