Cgc, il treno salvezza passa da Giovinazzo. Una trasferta che può valere una stagione

E’ partito oggi in treno e tornerà in aereo nella notte il Cgc Viareggio in direzione Giovinazzo, dove affronterà i pugliesi per una partita che può valere molto in chiave salvezza. Trasferta lunga, la più lunga del campionato, da prendere con le molle per ambiente e per la qualità degli avversari. Avversari che hanno sì un solo punto in più dei bianconeri, ma che rispetto al pessimo inizio di campionato hanno dimostrato, risultati alla mano, di aver svoltato.

A Viareggio, nella partita di andata, di fatto il campionato del Giovinazzo, che si impose 4-2, è decisamente risbocciato. Un filotto di vittorie consecutive, qualche caduta, ma nel complesso una lunga scia positiva rinvigorita dai successi negli scontri diretti di Novara, Montebello e, recentemente, di Grosseto. Artefici di questa risalita Tabarelli (20 reti), Colamaria (15 reti) e Amato (11), ma la ciliegina sulla torta è stato il tesseramento a fine anno dell’asso portoghese Cardoso (già 8 reti), prova provata che la semplice salvezza non basta più alla società biancoverde.

Giovinazzo reduce dalla sconfitta di Monza 3-2 e quindi ancora più arrabbiato. Lungi però pensare che per la Gb Mec Cgc Viareggio l’impresa sia impossibile, perché i ragazzi di Alessandro Cupisti sembrano aver trovato la strada giusta lasciandosi alle spalle un periodo nerissimo per risultati e, soprattutto, morale. Già il pari con il Grossetto e la sconfitta onorevolissima nel derby di Forte dei Marmi avevano fatto intendere che il vento stava cambiando; vento impetuoso che ha virato, si spera definitivamente, con il roboante 6-0 inflitto al Novara sabato scorso. Insomma la squadra bianconera, che sarà al completo, non parte affatto sconfitta. Ne è certo anche Luca Lombardi, autore di una rete nell’ultimo turno: "Sarà una partita tosta, sia fisicamente che mentalmente, perché in quel palazzetto può succedere di tutto. Noi però vogliamo i tre punti per proseguire nel buon periodo, lasciandoci alle spalle le ultimissime posizioni. Sarà una partita importante per entrambe, ma il grosso della pressione ricadrà su di loro".

Numeri alla mano il Giovinazzo ha segnato 64 reti, 11 in più dei bianconeri, ma ne ha anche subite 90, ben 18 in più. Anche questa può essere una chiave di lettura interessante: squadra che crea occasioni da rete, ma che concede anche molto. Starà a Muglia-Mura e compagni approfittarne.

Sergio Iacopetti