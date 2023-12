"CGC Viareggio e Rotellistica Camaiore: Derby decisivo per la Final Four"

Penultima giornata della prima fase di coppa Italia serie A2. Turno interlocutorio in attesa del derby della prossima settimana fra Cgc e Camaiore che deciderà il passaggio alla final four. Nel girone C si giocano, alle 18, Forte dei Marmi-Rotellistica Camaiore (Palaforte) e Sarzana-Pumas; riposa il Cgc Viareggio. La Rotellistica di Alberto Orlandi, dopo il riposo cerca la settima vittoria consecutiva per tornare in testa alla classifica e giocarsi la qualificazione alla final four sabato prossimo in casa contro il Cgc Viareggio. Intanto però c’è da superare l’ostacolo Forte dei Marmi che, benchè battuto all’andata per 7-4, sulla propria pista ha creato problemi anche al Cgc. Reduce dalla sconfitta di una settimana fa in casa della Pumas la squadra di Molina non ha nulla da chiedere e giocherà con la testa libera da condizionamenti. A sua volta a Sarzana la Pumas punta a bissare il successo dell’andata (8-0) per consolidare il terzo posto. La partita di una settimana fa contro il Forte dei Marmi ha confermato il valore dei giovani viareggini che l’hanno fatta propria grazie alla compattezza di un gruppo sul quale Mirko Bertolucci sta lavorando proficuamente da anni.

G.A.