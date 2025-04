Cgc Viareggio e Sarzana pareggiano 3-3: qualificazione rimandata al ritorno

CGC VIAREGGIO

3

SARZANA

3

CGC VIAREGGIO: Gomez, Cinquini, Rosi, Mura, Lombardi, Muglia, D’Anna, Raffaelli. All. Cupisti.

SARZANA: Corona, De Rinaldis, Xavi Rubio, Borsi, Ortiz, Mattugini, Illuzzi, Manrique, Tognacca. All. Festa.

Arbitri: Davoli e Rago.

Marcatori: 16’44“ pt De Rinaldis, 12’54“ pt Muglia, 2’59“ pt Ortiz; 24’54“ e 19’51“ st Lombardi, 14’56“ st Tognacca.

VIAREGGIO – Pari e patta, con discorso qualificazione rimandato alla partita di ritorno domenica al PalaTori, dove Sarzana avrà due risultati su tre a disposizione. Nel turno preliminare dei playoff Cgc Viareggio e Sarzana hanno dato vita a una partita equilibrata, al cospetto di un pubblico numeroso. Rossoneri avanti con De Rinaldis che beffa il portiere di casa con un diagonale dalla distanza. Il Cgc reagisce e pareggia con Muglia. Regna l’equilibrio fino 184“ dalla sirena, quando Rubio alza la pallina per Ortiz che al volo beffa Gomez per il 2-1 sarzanese. L’inizio ripresa è di marca bianconera, dopo 6“ Lombardi infila il 2-2 dalla propria metà pista, poi il Cgc mette la freccia sul 3-2 grazie al guizzo di Lombardi. Sarzana non ci sta e reagisce con grinta: Gomez respinge con bravura su Ortiz, ma nulla può sul blitz di Tognacca che approfitta di una disattenzione difensiva del Cgc. Nel finale Sarzana ancora pericoloso con Ortiz, neutralizzato da Gomez. Finisce in parità, domenica al Sarzana basterà pareggiare per andare ai quarti di finale contro Forte dei Marmi.