Champions League. Lodi come ai bei tempi. È fra le migliori 8 d’Europa

Missione compiuta. Quattro anni dopo l’ultima volta l’Amatori Lodi torna tra le migliori otto squadre di Europa. E ora ai quarti una sfida di altissimo livello con il Porto. Nella giornata conclusiva dei gironi di Wse Champions League i giallorossi hanno superato 2-0 in trasferta i francesi del St’Omer. Bastava un punto per la qualificazione ma è arrivata una vittoria che rende ancora più meritato il passaggio del turno. Prestazione quasi perfetta per gli uomini di coach Bresciani sopravvissuti ad un primo tempo di grande sofferenza, nel quale è stato protagonista il portiere Porchera, autore di due rigori parati. Nella ripresa Lodi ha mostrato maggiore coraggio trovando il gol del vantaggio con Nadini. I padroni di casa hanno tentato la rimonta nel finale sbattendo contro l’insuperabile difesa dell’Amatori che ha chiuso i conti in contropiede all’ultimo minuto con la rete di Faccin.

Grande la gioia di mister Bresciani nel dopo partita: "Sono felice, è un traguardo meritato. Oggi era difficile giocare in un palazzetto così pieno ma siamo stati davvero bravi. Voglio fare i complimenti soprattutto a Porchera che quando entra dà a tutti la giusta carica e si fa sempre trovare pronto". Lodi termina così il girone al secondo posto con 10 punti, dietro la corazzata Oliveirense che è la squadra contro cui è partita la rimonta dei giallorossi nel girone di ritorno. Infatti dopo le prime tre giornate capitan Grimalt e compagni erano ultimi con un solo punto. Ma la storica vittoria in Portogallo di fine gennaio ha cambiato gli scenari, regalando un’ulteriore possibilità a Lodi che non si è fatta pregare piazzando altri due successi decisivi per sbarcare nell’elite europea.

Come detto adesso i giallorossi affronteranno un altro club lusitano: il Porto, campione d’Europa in carica e vincitore del gruppo in cui erano presenti i veneti del Trissino, l’altra squadra italiana che ha strappato la qualificazione. Uno scontro sulla carta quasi impossibile, ma l’Amatori in questa Champions ha dimostrato di poter fare imprese notevoli. L’andata dei quarti si giocherà il 14 marzo in Lombardia mentre il ritorno in Portogallo sarà l’11 aprile. Lodi resta così in corsa su tre fronti e sempre a marzo (nel weekend del 23 e 24) disputerà le Finals di Coppa Italia. Ora testa però al campionato dove domenica alle ore 18 i giallorossi, attualmente al quinto posto a più sette punti sull’ultima piazza valida per l’accesso diretto ai play-off Scudetto, affronteranno proprio il Trissino in un match di alta classifica.