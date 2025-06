Che anno per Marco Nacci. Titolo italiano e mondiale

Un altro double per essere sempre il migliore. Il lughese Marco Nacci dopo il bis nel 2024, si ripete anche in questo 2025 e vince in rapida successione il campionato Italiano Men Physique +10, una delle categorie della Wabba, la World Amateur BodyBuilding Association. Prima il titolo nazionale a Perugia, poi quello iridato, nella rassegna tenuta eccezionalmente a Rimini, durante Rimini Wellness, per festeggiare i 50 anni della stessa Wabba. Marco Nacci è nato a Lugo nel 1988, ma da un annetto risiede a Bagnacavallo per essere più vicino alla palestra di cui è socio, la Golden Gym proprio di Bagnacavallo. "Un ottimo modo per unire passione e lavoro – racconta lo stesso Nacci – dopo gli ottimi risultati del 2023, malgrado il post alluvione e gli allenamenti nel fango, nel 2024 ho vinto nuovamente campionato italiano e mondiale, così come quest’anno. Ed è stato molto bello vincere il titolo iridato in Romagna: in tanti sono venuti a Rimini. Voglio ringraziare anche il mio amico e socio nella palestra Gianluca Montevecchi che mi è stato molto vicino durante la preparazione per il Mondiale e naturalmente anche il mio preparatore Antonio Macrillò cui mi lega un fraterno rapporto di amicizia. E ora a novembre l’obiettivo di tutta una carriera: a Madrid si terrà Mister Universo che non ho mai vinto e che sarebbe il coronamento di una vita di lavoro e fatica".

Una fatica davvero enorme, per essere al massimo nelle occasioni che contano: "Il mio è uno sport sottovalutato – conclude Marco Nacci, soprannominato Iron Bulk, Blocco di Ferro – perché nessuno conosce i grandi sacrifici che si fanno per i 10’ sul palco, da quando ci si alza a quando si va a letto. Ogni pasto va pesato e calibrato: poi la gente che ti applaude sul palco, ti apprezza ma la preparazione è davvero difficile. Certo vincere per cinque anni il Mondiale e il titolo nazionale non è da tutti, anzi sono l’unico nella Wabba".

u.b.