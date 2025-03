Che rimonta Il Mezzolara ritrova la vetta

Rimonta completata per il Mezzolara di Nicola Galletti che, dopo un lungo e complicato inseguimento, si trova ora in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza.

E ciò grazie al successo interno (3-2) centrato contro il Pietracuta e alla concomitante sconfitta della principale rivale Tropical Coriano (ko 4-0 sul campo del Sanpaimola e ora a -3 dal team budriese).

Al terzo posto, a sei lunghezze dal Mezzolara, si trova il Castenaso che, nell’anticipo di sabato, ha impattato 2-2 in quel di Sant’Agostino.

Ma tornando alle sfide di ieri, il Medicina Fossatone ha trovato un’ottima vittoria per 2-0 in casa del Futball Cava Ronco mentre Osteria Grande e Granamica sono state rispettivamente sconfitte dal Russi (3-0 in casa) e dal Massa Lombarda (1-0) in trasferta.

Per quanto riguarda infine il girone A, nell’anticipo di sabato lo Zola Predosa ha strapazzato 5-0 il fanalino di coda Virtus Castelfranco ed è salito così al quinto posto, riprendendo a correre con decisione come nella prima parte della stagione nella quale non aveva subito nemmeno una sconfitta.