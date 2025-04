Chiara Badii e Sofia Sicignano pronte per la European Cup di ginnastica ritmica a Baku

Nuova esperienza internazionale per Chiara Badii e Sofia Sicignano. A meno di due settimane dall’esordio stagionale in Coppa del Mondo, le due ginnaste della società viareggina “Raffaello Motto“ tornano a Baku, in Azerbaigian, per partecipare con la Squadra Nazionale Senior alla European Cup, competizione di ginnastica ritmica giunta alla seconda edizione, in programma dal 1° al 4 maggio.

Il torneo, organizzato dalla European Gymnastics, vedrà impegnate complessivamente 175 ginnaste (73 senior, 102 junior) in rappresentanza di 25 nazioni. Confermata la formula delle “Cross Battles”, i round a eliminazione diretta nei quali le atlete si sfidano per accedere alla fase successiva, sia per le individualiste senior sia per le squadre. Nella tappa di World Cup che si è recentemente disputata nella capitale azera, Badii e Sicignano hanno ottenuto con la formazione azzurra un quinto posto nel concorso generale e due sesti posti nelle finali di specialità (5 nastri; 3 palle e 2 cerchi).

La squadra, composta anche da Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani, Giulia Segatori e Laura Golfarelli, sarà impegnata venerdì nella fase di qualificazione con entrambi gli esercizi: la somma dei punteggi ottenuti stabilirà la classifica all-around e l’accesso alla “Cross Battle” (di sabato) per le prime sei squadre nella graduatoria.