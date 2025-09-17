Chico e la scelta di vita chiamata Bologna: "Porto il club in A e lancio pure una startup"

Bologna, una scelta di vita per lui e per la compagna, Carolina Boquete, che gioca a hockey su prato. Josè Chico, 31 anni mediano di mischia del Bologna, si appresta a vivere la seconda stagione sotto le Due Torri.

Prima di tutto come sta? "Tutto bene, è il secondo anno in Italia, giusto a luglio ci siamo presi qualche giorno e poi di nuovo in campo col rugby, ma anche con un nuovo progetto di start-up che voglio lanciare con Carolina. Tra lavoro, studio, rugby, ci sono sempre tanti impegni".

Parliamo di rugby. "La pausa estiva è troppo lunga. Spesso si rischia di dover ricominciare da zero o quasi la parte atletica. Sono troppi 4 mesi di stop dei campionati, in Argentina dopo tre settimane si riparte. Ci siamo allenati con tanto lavoro individuale, ma si perde l’intensità delle partite. Servirebbe un torneo più lungo e riposo minore per far crescere la qualità".

Come sta la squadra? "Bene, ho fiducia nello staff e nei miei compagni. Ci siamo concentrati sulla parte atletica con Massimo Tomasetti che ci ha fatto lavorare tanto e bene, adesso stiamo muovendo di più la palla. In campo vedo un gruppo unito e disciplinato. Siamo pronti".

Tanti compagni confermati, qualche volto nuovo e numerosi ragazzi che salgono dalle giovanili. Come cambia il gruppo? "La base è molto simile a quella della passata stagione. I nuovi arrivi mi sembrano di qualità e ci daranno una mano a crescere ancora di più e poi ci sono i tanti giovani dell’under 18, per loro sarà una bella sfida allenarsi e misurarsi in prima squadra".

Stessa base, stesse prospettive e ambizioni di vertice? "E’ giusto essere ambiziosi, sappiamo che per vincere dobbiamo lavorare sul sistema di gioco e pensare solo a noi, crescere in allenamento, in partita e arrivare nel migliore dei modi all’inizio del campionato".

Sarete nello stesso girone emiliano-lombardo. "Lo scorso anno si è confermato come un girone equilibrato e molto competitivo. Mi fa piacere misurarmi contro avversarie così forti, è bello giocare con i migliori. Noi? Vorrei vincere il campionato di serie B e riportare Bologna in A, sarà difficile tutti i grandi obiettivi hanno una difficoltà. Sarà un girone divertente e piacevole da giocare".

Brixia e Bergamo le avversarie più temibili? "Sono squadre molto forti, ma come già detto dobbiamo pensare a noi stessi, a far bene il nostro lavoro e crediamo nel nostro sistema di gioco".

Per esperienza e qualità lei è una delle colonne della squadra, un punto di riferimento per i giovani. "Mi fa piacere aiutare i giovani. So per esperienza personale quel che si prova quando si arriva a giocare in prima squadra dopo il tragitto con le giovanili della stessa società. I più vecchi dovranno essere di aiuto ai ragazzi, ma al tempo stesso dobbiamo far nostro quello spirito giovani, quella come diciamo noi in Argentina garra che i ragazzi possono portare".

Che stagione si aspetta? "Devo lavorare tanto per la squadra l’obiettivo è grande. Sto facendo un buon lavoro fisico e mentale per essere più pronto. Sto seguendo le indicazioni di un mio compagno di squadra, Filippo Schiavone che fa il nutrizionista e mi sento ancor meglio. Dal mio lato in campo e fuori cercherò di aiuto agli altri facendo parlare le parole e le azioni. Voglio dare l’esempio, essere un leader. Ho letto tanti libri sportivi che condivido, prima dobbiamo essere delle brave persone e poi diventi un bravo giocatore. Senza essere una brava persona prima è difficile essere bravi giocatori".