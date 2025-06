Chiefs-Ravens chiudono la stagione IFL2 senza vittorie, Elephants Catania dominano

Si è conclusa la stagione dell’Italian Football League2 con uno zero in classifica per i Chiefs-Ravens che a Imola hanno perso 49-7 nell’ultima giornata della stagione regolare contro gli Elephants Catania, la miglior squadra della lega con un bilancio di otto vittorie e zero sconfitte, dopo la gara contro i ravennati che, al contrario, non hanno vinto neppure una sfida. Non era certo questa la gara che i ragazzi di coach "Tex" Solmi potevano vincere ma gli etnei si sono infatti imposti nettamernte, facendo valere la maggiore freschezza atletica e le ampie rotazioni di giocatori, contro una squadra decimata da infortuni e assenze, che ha cercato di resistere finché ha avuto energie, arrendendosi poi alla superiorità dell’avversario. Si è conclusa così, questa stagione 2025 dei Chiefs-Ravens, iniziata con buone aspettative, ma nei fatti estremamente complessa e avara di soddisfazioni.

Il cambio di coaching staff in corso d’opera, i numerosi infortuni, spesso in ruoli chiave, e la competitività delle avversarie incontrate, hanno contribuito all’esito non positivo dell’annata. Intanto, è già iniziata la preparazione di uno degli eventi iconici per tutti gli appassionati di Football Americano, romagnoli e non: il Chiefs a La Playa. L’edizione 2025 del torneo di Beach Flag Football si svolgerà il 2 e 3 agosto presso il Bagno Hookipa di Marina di Ravenna, e sono già state aperte ufficialmente le iscrizioni per tutti coloro che sono interessati a partecipare. Società e giocatori non vedono l’ora di mettersi all’opera, per condividere ancora una volta un sano weekend di sport e divertimento, e ricaricare le pile in vista di tutte le sfide che si troveranno davanti nelle stagioni a venire. Classifica finale Ifl2, girone C: Saints (7-1) .875; Bengals (5-3) .625; Thunders (4-4) .500; Chiefs Ravenna (0-8) .000. Wild Card (14-15 giugno): Reapers-Trappers e Bengals-Daemons. Già ai playoff: Elephants e Saints.

u.b.