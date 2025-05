Chimera Nuoto brilla nella finale regionale Propaganda con due medaglie

AREZZODue medaglie per la Chimera Nuoto nella finale regionale del settore preagonistico Propaganda. La manifestazione ha riunito i più giovani nuotatori di tutta la Toscana nati tra il 2016 e il 2019 che, a Livorno, hanno vissuto le emozioni di misurarsi in diverse categorie e diversi stili, con la presenza anche di ventisette bambini e bambine della società aretina guidati dai tecnici Luca Cicogni, Francesco Salvini e Adriano Pacifici. Tra le protagoniste Lara Casalini (classe 2019), tra le Esordienti, che ha festeggiato un oro nei 25 dorso e un bronzo nei 25 stile libero, oltre ad aver contribuito al settimo posto nella staffetta 4x25 stile libero in squadra con Camilla Batti, Giulio Capponi ed Ermanno Cerofolini. Quarto posto nei 25 farfalla tra gli Esordienti per Ermanno Cerofolini del 2018, sesti posti nei 50 dorso tra i Giovani per Gioele Battazza e Francesca Andreea Rusu del 2017, ottavo posto nei 50 dorso tra i Giovani per Linda Cantucci del 2017 e nono posto nei 25 dorso tra gli Esordienti per Giulio Capponi del 2018. Il gruppo della Chimera Nuoto presente a Livorno ha fatto affidamento su Brando Aguzzi, Anna Alfini, Michele Alfini, Vittoria Palida Archetti, Alessandro Bardi, Filippo Batti, Riccardo Biondini, Pietro Campolucci, Francesco Caneschi, Tommaso Cappetti, Pietro D’Angelo, Julian Ma, Mayon Neytha Mahagedara Gamage, Mattia Nicchi, Raffaello Nistor, Aurora Passariello, Giovanni Rachini, Leonardo Rosca, Clara Spinelli e Matteo Sodi. La società del Palazzetto del Nuoto è scesa in vasca con gli Esordienti nella seconda prova estiva di qualificazione ai campionati toscani terminata con un buon bilancio di cinque primi posti, due secondi posti e cinque terzi posti.Grande soddisfazione per Matilde Beoni (prima nei 100 farfalla), Viola Cenciarelli (prima nei 50 metri solo gambe), Anna Magi (prima negli 800 stile libero), Niccolò Ermini (primo nei 100 stile libero) e Ginevra Pilastri (prima nei 100 dorso), poi particolarmente positive sono risultate le prove di Noemi Cappanni, Dorothy Napoli, Niccolò Gepponi, Andrea Lumachi e Daria Maria Sidon.