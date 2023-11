"Ci manca concretezza"

"Nel calcio se non fai gol

non vinci le partite. Ma non

si può dire che la squadra

non abbia fornito una buona prestazione". Ci tiene a dividere l’aspetto prestazionale dall’ennesimo risultato negativo Raffaele Novelli, allenatore del Prato, dopo il ko casalingo per 1-0 rimediato dai suoi contro l’Imolese. Una gara che si è giocata in un clima decisamente particolare, senza i gruppi del tifo organizzato in curva che, come annunciato, hanno preferito rimanere a dare una mano alle zone alluvionate della città e della provincia, e con qualche spettatore comunque presente sugli spalti, ma magari con la testa e il cuore altrove. Al massimo 250 persone, mentre in curva non è mancato uno striscione, quello sì messo dagli Ultras, con scritto:

"Nonostante tutto non molliamo, vinci per noi che non ci siamo".

Tornando all’analisi del post gara di Novelli, è chiaro che come al solito ci sono luci e ombre da sottolineare: "Non è arrivata la vittoria, ma per quello che ha prodotto la squadra con un pareggio avremmo avuto qualcosa da recriminare. Sulle attenzioni e sui dettagli individuali abbiamo perso molti punti, sia in fase offensiva che in fase difensiva – insiste il tecnico del Prato – . Ricordo un solo tiro in porta dell’Imolese e nella ripresa abbiamo fatto sempre la partita. Se non riusciamo a finalizzare tutto quello che creiamo non riusciremo nemmeno a vincere le partite.

E poi al primo mezzo errore possiamo invece venire puniti oltremisura nel risultato".

Non solo errori individuali, però, nella disamina: "Non è stata una partita piatta. Abbiamo creato molto e sbagliato anche occasioni clamorose. Ma nel calcio bisogna anche far punti – conclude il tecnico biancazzurro Novelli –. Gli altri non fanno errori nelle situazioni semplici, a noi invece capita. Magari non giocano con la nostra qualità, ma sono più attenti e cattivi su alcuni palloni che possono essere pericolosi. Davanti e dietro. Non valuto solo il risultato di questa partita, ma per crescere dobbiamo assolutamente renderci conto che abbiamo perso punti sulle cose semplici".

L.M.