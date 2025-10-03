Ciclismo, a Sarzana la penultima tappa della Challenge Ligure. Il Pedale centra tre vittorie

Si è conclusa con ben tre vittorie di categoria per il Pedale Sarzanese la penultima tappa della Challenge Ligure. Tommaso Tonarelli (Giovanissimi 8 anni); Gaia Bernabò (Giovanissimi femminili 8 anni) e Susanna Vollero (Giovanissimi 12 anni) nelle rispettive categorie, si sono imposti sul percorso di casa. E’ stato proprio il circuito di Sarzana ad ospitare la penultima tappa della Challenge con ben 140 partenti in rappresentanza di 17 società da Liguria e Toscana. Importanti per la classifica a squadre anche i piazzamenti di tutti gli altri atleti del Pedale Sarzanese che hanno permesso alla società di aggiudicarsi il primo posto davanti a Quiliano e Team Piùsport. Una bella giornata di sport che, nonostante la pioggia della mattina, ha visto la manifestazione svolgersi regolarmente alla presenza anche del Sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli. Il Pedale ringrazia le Società e i volontari che hanno aiutato nella preparazione del percorso oltre agli sponsor della gara: Azienda Agricola Il Monticello, Poliartigiana, BikeLab di Simone Bernardini, Percento Cibi e Bevande, Se.pr.in, Frantoio Oleario Calcina Enrico.

Nelle foto: l’esultanza dei giovani ciclisti del Pedale Sarzanese, sotto la premiazione della gara