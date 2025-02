Ciclismo - amarcord. Premio dalle Glorie all’ex pro Tinchella

In occasione del ritrovo del Club Glorie Toscane di ciclismo, svoltosi a Sesto Fiorentino, premiato anche il pistoiese Daniele Tinchella, ex professionista del pedale. Tinchella, classe 1952, dopo i successi da dilettante tra cui una Firenze-Viareggio, passò professionista nel 1976 con la Magniflex imponendosi nella tappa di Milano del Giro d’Italia quando superò in volata Francesco Moser. Nella sua carriera come professionista durata fino al termine del 1981, Tinchella vinse due tappe alla Settimana Catalana e due alla Vuelta a Aragòna. Tra i suoi successi anche una tappa nel 1979 alla Parigi Nizza. La sua dote migliore la volata, dove sapeva esprimersi con coraggio e intelligenza. Il meritato premio alla carriera lo ha ricevuto dal presidente del Crt Ciclismo, Menichetti.