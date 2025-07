Ciclismo amatoriale, domani la 2ª edizione con tre percorsi. Gran Fondo e festa nel ricordo di Casartelli

Tutto è pronto domani, a Forlì e provincia, per ricordare nel miglior modo possibile il forlivese di cuore se non proprio di adozione, Fabio Casartelli (nella foto), il ciclista comasco campione olimpico a Barcellona ’92 ma tragicamente scomparso 30 anni fa a causa di una caduta al Tour de France. In Romagna aveva trovato l’amore, grazie alla moglie forlivese Annalisa Rosetti, anche lei ciclista, e a volte si allenava sulle salite delle colline locali. A Forlì è nato e vive anche il figlio Marco, oggi trentenne, che aveva appena due mesi alla scomparsa del padre.

La 2ª edizione della ‘Casartelli’, la Gran Fondo per la quale sono attesi in città domani oltre 700 appassionati, prenderà il via da piazza Saffi con ritrovo fissato tra le 6.30 e le 8: l’arrivo è al velodromo Servadei, con l’ingresso da via Spazzoli. Sono tre i percorsi, con tre punti di ristoro lungo la strada (più uno all’arrivo), a Rocca delle Caminate, a Teodorano e sul Barbotto.

Il percorso Verde di 47 chilometri, comunque con 450 metri di dislivello passa da Predappio, Rocca delle Caminate, Meldola e Fratta per lambire Bertinoro, approdare a Forlimpopoli e infine tornare a Forlì lungo la via Emilia. Già impegnativi gli 85 chilometri del percorso Blu con 1.150 metri di dislivello: in questo caso si entra anche nel Cesenate fino a Borello, prima del ritorno verso Forlì con Teodorano e Monte Cavallo.

L’ostico percorso Rosso, infine, con quattro asperità distribuite su 125 chilometri e 1.900 metri di dislivello Il controllo-ristoro è alla Cima Barbotto dopo oltre 4 chilometri della salita omonima, che parte dal ponte. Pur trattandosi di una gara non competitiva, la manifestazione è valida quale 5ª prova Criterium Nazionale Granfondo 2025 e per il Campionato nazionale cicloturistico di società Uisp 2025, nonché 9ª prova del Circuito Mediofondo d’la Caveja. Le premiazioni si terranno al centro del tiro a volo, sul palco allestito all’interno del Pasta Party dalle ore 14. Una festa insomma, ma anche una Gran Fondo vera.

Ugo Bentivogli