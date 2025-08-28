Ciclismo. Baroncini continua a migliorare

Sono decisamente migliorate le condizioni del ciclista di Massa Lombarda, Filippo Baroncini, caduto rovinosamente al Giro di Polonia lo scorso 6 agosto. Caduta nella quale l’ex campione del mondo Under23 aveva rimediato la frattura della clavicola sinistra – ridotta direttamente all’ospedale polacco di Walbrzych – di una vertebra cervicale, ma senza conseguenze neurologiche per fortuna, e delle ossa facciali, in particolare dello zigomo sinistro. Ed è stato l’intervento di ricostruzione del viso, perfezionato grazie alle ormai avanzatissime tecniche di chirurgia maxillo-facciale, a tenere più in apprensione. Infatti è durato ben 11 ore ma ora Filippo Baroncini – che proprio martedì ha compiuto 25 anni – è stato trasferito dalla terapia intensiva ad un normale reparto di ortopedia ed è stato risvegliato. È vigile e dialoga con i parenti.

Il team leader della squadra di Baroncini, la Uae Team Emirates, Mauro Gianetti e il Chiefs Operating Officer, Andrea Agostini, hanno rilasciato queste parole a Tuttobiciweb, sullo stato di salute del ciclista massese: "Possiamo dire che il peggio è passato. Ma dobbiamo avere pazienza: quello che gli è capitato non è una semplice caduta, ma Filippo ha un carattere pazzesco, ci sta sorprendendo per come sta affrontando questo momento così delicato. Il volto era sfigurato e non si può immaginare cosa sono riusciti a fare all’ospedale Niguarda il professor Gabriele Canzi, specialista maxillofacciale e il chirurgo Davide Colistra". Insomma, tutto sembra procedere per il meglio.

