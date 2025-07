Ciclismo. Cronometro Acsi alla modenese. Titoli per Montanari e Malavasi

L’ultimo weekend di giugno, oltre ai podi sfiorati tra i professionisti dalla pluricampionessa Rachele Barbieri e dal finalese Giovanni Aleotti, ha visto protagonisti diversi ciclisti modenesi in classi e categorie molto diverse fra loro. A Borgo Virgilio, in provincia di Mantova, sono state assegnate le maglie tricolori a cronometro master dell’Acsi Ciclismo, con la vittoria di Enrico Montanari da Fiorano e, tra le donne, di Elisa Malavasi di Mirandola, che sono saliti sul gradino più alto del podio nazionale. Una vittoria che racconta molto di più delle due maglie tricolori indossate per la passione per la bici che accomuna Enrico ed Elisa: Montanari dopo una carriera che lo ha visto protagonista nelle categorie giovanili con tante vittorie e dopo essere approdato al ciclismo professionistico per un paio di stagioni, è rimasto nel mondo del ciclismo rilevando un avviato negozio Cicli Virginia in città e, nel poco tempo libero, partecipando a qualche gara amatoriale, mentre Elisa ha iniziato a pedalare dopo aver iniziato a lavorare nel negozio Biked Store a Mantova: "La bici è il nostro linguaggio, il nostro modo di condividere tempo ed obiettivi", hanno raccontato i due (nella foto) al termine della loro prestazione.

L’intenso weekend ha inoltre visto svettare due giovani speranze cresciute nel vivaio della Sozzigalli e che, ora, sognano di salire i gradini del ciclismo. Si tratta di Leonardo Balboni da Mortizzuolo, che gareggia con la casacca dello Sport Eleven (Mn), il quale ha colto la sua prima vittoria tra gli esordienti del 1° anno in quel di Macaria (Mantova), e di Filippo Taddei da Ganaceto che, in maglia U.S. Calcara 1945 Bologna, si è imposto tra gli esordienti del 2° anno a fontana di Rubiera, assaporando la gioia del primo successo stagionale.

Elio Giusti