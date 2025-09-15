Ciclismo. Domani la Coppa Ciuffenna

Arezzo, 15 settembre 2025 – Appuntamento di spessore con il ciclismo domani a Loro Ciuffenna dove si correrà la classica per elite e under 23 denominata Coppa Ciuffenna e giunta all'84esima edizione, 97 se si considera la Coppa Antica. Organizza la Lorese guidata da Luciano Gambini. Partenza alle 13, circuito di 14,9 km da ripetere 11 volte passando per bivio Casalini, Terranuova, Penna, Loro per complessivi 163,9 chilometri. Iscritti 170 corridoi di 26 squadre tra cui la nazionale Ucraina con Hovorun, l'Uc Monaco Montecarlo con il colombiano Velasquez, l'ucraino Basaraba, la Baix Ebre spagnola con corridoi russi a iniziare da Savekin, la Zappi di matrice britannica con Wood, Harding.

Tra le italiane Hoppla Firenze con Manenti, Gialli, la Biesse Carrera con Quadriglia vincitore a Cesa, la Beltrami Tre Colli, la Gallina Lucchini con Belleri e Magli, la Maltinti Empoli, l'Aran col colombiano Rubio, la Technipes Inemiliaromagna, la Solme Olmo, l'aretina Rosini che recentemente ha vinto la prima gara stagionale con Buti e tante altre ancora. Il vincitore più prestigioso della Coppa Ciuffenna e Vincenzo Nibali primo nel 2003 Direttori di corsa Enzo Amantini e Fabrizio Carnasciali.