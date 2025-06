Ciclismo. Fiumara campione regionale a cronometro

Il Team Vf Group, appena concluso il Giro Next Gen con Turconi miglior italiano e come secondo miglior team (il modenese Paletti ha chiuso 17°), oggi i rider di patron Vincenzo Oliva saranno impegnati nel Giro dell’Appennino, mentre Covili proseguirà la preparazione in altura e rientrerà al tricolore domenica prossina. Domenica intanto, al Campionato italiano juniores a Trieste, il finalese Matteo Paltrinieri ha colto un’ottima quinta piazza, mentre nel campionato regionale, nel piacentino Nicolò Fiumara (Team Paletti) si è piazzato al 5° posto dopo aver conquistato la maglia di campione regionale a cronometro, mentre l’ex campione regionale esordienti Marcello Pelloni ha concluso nella top ten. A Maranello si è corso il Memorial Cassani e Manfredini con dominio dei veronesi della Fdb. Tre le vittorie degli atleti modenesi con Luca Mai (Cicl. Novese), Damir Chvan (Pol. S. Marinese) e Marina Miccichè (Cicl. Pavullese). Sono giunti nella top five i gialloblù Alessandro Madrigali e Claudia Barbolini (Cicl. Maranello),Matteo Bruschini,Gabriel Ferro e Alfonso Miccichè (Pavullese), Riccardo Goldoni, Alessandro Russo e Aurora Petrucci (Sozzigalli), Giacomo Sarritzu (Pol. S. Marinese), Alvar Samuel Costi (Spezzano Castelvetro), Kiara Bombarda (Cicl. Novese). Questa sera al Novi Sad saranno in gara i Master nel Criterium Emiliarace.

Andrea Giusti